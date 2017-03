Jeux vidéos : après-midi rétrogaming au lycée agricole de Laval

Des étudiants ont organisé un tournoi de rétrogaming au lycée agricole de Laval! Le rétrogaming c'est une activité où des mordus de jeux vidéos ressortent leurs consoles qui ont 10, 20, et parfois même plus de 30 ans. Les joueurs se sont offert une après-midi nostalgie.

Quatre étudiants du lycée agricole de Laval ont organisé une après-midi rétrogaming dans leur établissement. Ils ont ressorti les vieilles télévisions à tube cathodique et toutes les consoles de leur grenier : Atari, Megadrive, Nintendo 64, Master System, GameCube, Playstation 1, Dunk Hunt, .... une bonne occasion de replonger en enfance et de retracer 40 ans d'histoire de jeux vidéos.

Tournoi de retrogaming à Laval pic.twitter.com/qXYgf5TbrC — Faouzi Tritah (@FazTritah) March 18, 2017

Dans une salle sombre, devant des vieilles télévisions, les joueurs sont concentrés. Richard joue à la console Atari sortie en 1980, dix ans avant sa naissance. Tout en bougeant le joystick, il réfléchit tout haut "ça change des consoles actuelles, c'est des jeux tout simples qui font bien marrer". A côté Sid joue à la Master Sytem. Elle retombe illico en enfance "avec mes frères et sœurs on y jouait tout le temps même si on avait pas le droit, on se faisait engueuler parce qu'on y passait trop de temps dessus, ça fait plaisir d'y rejouer".

Pour aller plus loin ►►► La mode du rétrogaming

Ce "gamer" joue à la première version de "FIFA" le célèbre jeu de football. En 1994 c'était encore en 2D ! © Radio France - Faouzi Tritah

Guillaume lui se rend compte de l'évolution des jeux vidéos "c'est trop marketing aujourd’hui, il faut payer pour avoir la suite du jeu, je n'aime pas non plus les jeux sur smartphone. Maintenant c'est la 3D et la réalité virtuelle, c'est une évolution qui est quand même intéressante à voir." Un autre tournoi de rétrogaming est organisé à Laval. C'est jeudi au bar l'after work.