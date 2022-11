La Bretagne et les Pays-de-la-Loire en retard dans le secteur des jeux vidéo

C'est le rendez-vous annuel des geeks. La Paris Games Week se tient du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022. Le plus grand salon du jeu vidéo de France fait son grand retour après deux ans d'absence à cause de la pandémie de Covid-19. 317.000 visiteurs ont participé à la précédente édition en 2019.

Le jeu vidéo, au-delà d'être un divertissement, est une véritable industrie. Si certains studios sont particulièrement connus, comme Ubisoft, né dans le Morbihan, ou l'entreprise américaine Sega, la plupart sont de petites structures indépendantes, avec peu de salariés et peu de moyens.

L'ouest en 5ème position en France

Dans l'ouest de la France, le secteur se développe, avec environ 70 entreprises en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, souvent des TPE. La plupart d'entre elles sont membres de l'association AtlanGames, le réseau des professionnels du jeu vidéo des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. Mais à l'échelle nationale, ces deux régions sont plutôt en retard dans ce domaine. Selon le dernier baromètre du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, elles ne se hissent qu'à la 5ème position en termes de développement de cette industrie.

A Nantes, une dizaine d'entreprises spécialisées dans le graphisme et le jeu vidéo ont leurs quartiers à "La Centrale", sur l'île de Nantes, boulevard Benoni Goullin. Sur l'écran de Florent de Grissac, président du studio nantais "Casus Ludi", un renard animé prend forme. "On est en train de finir notre première production", explique-t-il.

Pas d'aides régionales dédiées

Trois ans de travail pour arriver à ce résultat et développer un jeu pour console qui sortira en février 2023, malgré de nombreuses difficultés financières. "Les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire sont les seules régions de France à ne pas avoir d'aides dédiées aux jeux vidéo, affirme Florent de Grissac. C'est paradoxal quand on sait qu'Ubisoft est né en Bretagne, à Carentoir, du côté de Redon, dans le Morbihan."

En termes de développement de jeux vidéos, l'ouest de la France arrive loin derrière la région parisienne, en première position du classement du SNJV. "Ce n'est pas de tout repos de concevoir un jeu vidéo", concède Antoine Rousselot, directeur artistique et président du studio Éode à Nantes, qui compte huit salariés. "C'est une industrie compliquée et qui coûte cher, bien plus que ce que les gens pensent. Aujourd'hui, pour un seul jeu, on parle d'un budget qui peux aller de 800.000 à un million d'euros."

Antoine Rousselot, comme beaucoup d'autres concepteurs, confie qu'il ne peut pas vivre du jeu vidéo, à moins de le décliner en jeu de société ou de proposer ses services à d'autres entreprises. Pour concevoir un jeu vidéo du début à la fin, une cinquantaine de corps de métiers différents sont en moyenne nécessaires.