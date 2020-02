Jeux vidéos : Les Cybériades se terminent à Epinal

C'est le rendez-vous des amateurs de jeux vidéos : les Cybériades se terminent dimanche 23 février au Centre des Congrès, à Épinal. Un événement qui fête ses vingt ans et qui est devenu, au fil des années, intergénérationnel.

C'est un peu le paradis des "gamers" : les Cybériades proposent chaque année pendant les vacances de février des tournois de jeux vidéos. Cela se passe sur une semaine, au Centre des Congrès d’Épinal, où une soixantaine d'ordinateurs, ainsi que des bornes d'arcades et des consoles, sont mis à la disposition des joueurs.

Aux Cybériades, on brasse un bon panel de joueurs"

"Ici on découvre plein de jeux qu'on connaît pas, s'exclament en chœur Paul, Lilou, Enzo et Lucas, qui disputent une partie de Super Smash Bross. C'est super bien et convivial". L'événement, qui fête ses vingt ans cette année, brasse d'ailleurs plusieurs générations. Les enfants, venus s'occuper pendant les vacances scolaires, côtoient les adultes, comme Stéphane, expert dans les courses de voitures. "J'ai 38 ans. Les jeux vidéos, c'est une passion. Ça l'a toujours été, depuis que je suis gamin."

"Maintenant, on arrive à des générations qui sont nées avec les jeux vidéos, pour les parents qui emmènent leurs enfants ici, c'est beaucoup plus ancré dans leur quotidien qu'avant. Ce qui fait qu'on brasse un bon panel de joueurs", se félicite Youness Barthe, un des organisateurs de l'événement.

Le dernier jour pour les Cybériades, c'est ce dimanche 23 février de 10h à 18h.