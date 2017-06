JO 2024 : Bordeaux, comme Paris, fête l'olympisme

A l'heure où Paris est transformé en vaste terrain de sport pour promouvoir sa candidature aux JO de 2024, 600 collégiens se sont retrouvés au CREPS de Talence pour découvrir les disciplines olympiques, autour des anciens médaillés de Nouvelle-Aquitaine.

C’était une journée chargée : plus d’une trentaine d’activités étaient proposés ce vendredi au CREPS de Talence à 600 collégiens venus de l'agglomération bordelaise. Le but était de leur faire découvrir les disciplines olympiques et leur donner goût au sport, sur fond de promotion de la candidature de Paris au JO de 2024.

Les collégiens ont pu s'initier , à la boxe, au volley ou à l'escalade. Avant que les ados ne s'adonnent à ces disciplines, la matinée a été rythmée par le cérémonial olympique : défilé, prestation de serment, lever de drapeau, jusqu’à la flamme olympique.

Avec les médaillés olympiques

Pour l’occasion, 200 bénévoles étaient sur le coup. Mais les stars de la journée, c’était les anciennes gloires de l'olympisme de la Nouvelle-Aquitaine. Une vingtaine de membres du cercle des médaillés olympique et paralympiques sont venus rencontrer les collégiens pour présenter leur discipline et afficher leur soutien à la candidature de Paris.

« Ce serait fabuleux d’avoir les JO à Paris en 2024. Ça fait très longtemps qu’on ne les a pas eu » - la libournaise Christine Cicot, ancienne médaillée de bronze en judo aux J.O d’Atlanta en 1996.

Les médaillés olympiques ensemble sur le podium - Comité Régional Olympique et Sportif d'Aquitaine

Découvrir les valeurs de l'olympisme

La journée mondiale de l'olympisme est célébrée depuis 1948, toujours à la même date : le 23 juin. Cet événement permet de rappeler l’importance des Jeux dans tous les pays du monde.

« nous voulons sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme et du sport en général : bouger, apprendre, découvrir » - Jean-Claude Labadie, président du comité régional olympique et sportif d’aquitain

La ville-hôte des Jeux Olympiques 2024 sera désignée le 13 septembre. Paris est en concurrence avec Los Angeles.

"C'est vraiment un moment de partage" Copier