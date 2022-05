JO 2024 : Châteauroux de retour dans la course à l'organisation des épreuves de tir sportif assure l'Équipe

Un pas en avant... un pas en arrière... La drôle de danse du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 se poursuit autour du dossier des épreuves du Tir Sportif ! Et selon nos confrères du quotidien sportif l'Équipe, Châteauroux tiendrait à nouveau la corde pour l'organisation des épreuves! Un nouveau rebondissement dans un dossier hautement sensible et politique

En effet, en janvier dernier France Bleu Berry révélait une première fois la possibilité que le Centre National de Tir sportif de Châteauroux-Déols puisse accueillir les épreuves de tir des JO 2024 deux semaines et demi seulement avant que 600 élus de l'Indre signent une tribune commune pour appuyer ce choix. Mais dès le 9 février le COJO douchait - officiellement - les espoirs berrichons assurant que Châteauroux n'était "pas une option de travail" pour les organisateurs et que le premier site envisagé, celui de La Courneuve, restait le seul et unique choix.

Une position de façade affirme aujourd'hui l'Équipe pour ne pas froisser les élus de Seine-Saint-Denis. Selon nos confrères du quotidien sportif, le centre de Châteauroux, largement plus grand que ce que pourra proposer à son maximum le site de la Courneuve et surtout déjà construit et donc ne nécessitant pas de couteux investissements de dépollution, aurait déjà en coulisse "la préférence du COJO". Un seul argument, mais pas négligeable, contrebalance ce choix : la distance entre Paris et Châteauroux qui entache la promesse de réaliser un maximum d'épreuves au sein de la capitale.

Il faudra cependant encore patienter pour connaître la décision définitive. Toujours selon l'Équipe : le conseil d'administration devrait examiner ces choix à la mi-juillet.