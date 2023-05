JO 2024 : début de la deuxième phase de vente des billets

Ce jeudi 11 mai marque le début de la deuxième phase de vente des billets pour les JO de Paris 2024 . Comme pour la première phase, il fallait s'inscrire à un tirage au sort. Cette fois, moins de billets seront en vente : seulement 1,5 millions, soit deux fois moins que cet hiver. En tout, quatre millions de personnes se sont inscrites pour cette deuxième phase.

Les tirés au sort prévenus par mail

Les premiers tirages au sort ont eu lieu mardi et les heureux élus ont reçu un mail leur donnant accès aux ventes de billets dès ce jeudi. Le principe restera donc le même que la première phase : chaque tiré au sort reçoit un mail 48 heures avant l'ouverture de la vente.

Des billets pour la cérémonie d'ouverture

Pour cette deuxième phase, il y a plusieurs nouveautés. Les billets seront vendus à l'unité, et non plus en "pack". Autre nouveauté, très attendue : des billets pour des épreuves finales ou encore pour la cérémonie d'ouverture seront en vente.

Les organisateurs promettent une nouvelle fois des billets à des prix accessibles , 150 000 places seront à moins de 50 euros et dans tous les sports. Mais pour certaines épreuves il faudra compter beaucoup plus : entre 125 et 980 euros pour la finale du 100 mètres d'athlétisme, ou encore jusqu'à 2 700 euros pour la cérémonie d'ouverture.

Le nombre de billets limité à 30 par personne

Le nombre de billets est limitée à 30 par personnes, en comptant ceux déjà achetés lors de la première phase, dont quatre pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture.

Pour les moins chanceux qui n'auront pas été tirés au sort, une troisième phase de vente devrait avoir lieu à la fin de l'année.