JO 2024 : et si flamme olympique faisait son entrée en France par le Vieux-Port de Marseille ?

Un rêve peut-être bientôt réalité. La municipalité souhaite voir la flamme olympique 2024, arrivée d'Olympie en Grèce, entrer en France par la ville de Marseille. La demande a été déposée auprès du Comité olympique. L'idée serait d'aller chercher le flambeau en bateau et de la ramener jusqu'au Vieux-Port. Une semaine de fête pourrait être organiser pour accueillir la flamme. Une manière de faire revivre le mythe fondateur de Marseille.

Une grande semaine de fête à Marseille

La flamme passera par les Bouches-du-Rhône, comme l'avait annoncé le département. Mais la ville de Marseille veut désormais aller plus loin : devenir la ville hôte de la flamme en France. "Ce serait un honneur pour Marseille, déclare Samia Ghali, maire adjointe à la mairie de Marseille, en charge des grands évènements. C'est l'histoire, tout simplement, de notre ville." L'adjointe fait notamment référence à la légende de Gyptis et Protis, le mythe fondateur de Marseille : la fille des autochtones qui épouse un marin originaire de Phocée.

L'adjointe, qui a déposé la demande, souhaite aller chercher la flamme en bateau, transportant plusieurs enfants marseillais et de différents quartiers de France, et créer autour de cet accueil une grand semaine de fête : "Une animation pendant une semaine dans toute la ville, avant l'arrivée de la flamme. Une animation culturelle, sportive, et avec tous les acteurs, commerçants, écoles, associations... Il faut que tout le monde participe pour montrer que nous sommes à la hauteur de l'évènement."

Samia Ghali assure que ce projet est réalisable, elle y travaille depuis un an déjà. La réponse devrait être donnée dans un mois, début décembre, mais plusieurs autres grandes villes sont candidates. "J'ai confiance", sourit alors l'adjointe à la mairie. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024 , les épreuves de voile se dérouleront pendant 12 jours à la Marina de Marseille.