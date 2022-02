JO 2024 : les espoirs du breakdance français en stage aux Mureaux

C'est l'une des disciplines qui deviendra olympique à l'occasion des jeux de Paris en 2024 : le breakdance est à l'honneur cette semaine aux Mureaux. La commune des Yvelines accueille un stage du pôle espoirs de l'équipe de France. Ce mercredi, les jeunes ont offert une belle démonstration de leur talent aux spectateurs massés dans les gradins du COSEC Pablo Neruda.

Souleymane et Eliott, 12 et 11 ans, eux aussi danseurs de hip-hop, ont apprécié le spectacle : "ils sont trop forts, notamment en technique" fait remarquer le premier, tandis que le second énumère les figures qu'il vient de voir exécutées : "il y avait la baguette qui est une rotation sur la tête et la coupole, qui est aussi une rotation, mais sur le dos". Parmi les champions en herbe, Janice, 15 ans, venue du sud de la France pour ces retrouvailles avec le reste du pôle espoirs : "notre but est de rentrer en équipe de France. Les Jeux ne sont pas mon principal objectif, je danse surtout pour le plaisir, mais y participer ce serait une belle occasion de se faire connaître et de rencontrer des danseurs du monde entier".

Le Clairefontaine du breakdance

L'adjoint aux sports des Mureaux, Damien Vignier, espère bien accueillir à nouveau les B-boys et B-girls de l'équipe de France : "on aimerait bien devenir le Clairefontaine du break ! On a la chance d'être à 25 minutes de Paris et d'avoir les infrastructures nécessaires pour les accueillir, d'ailleurs on a été retenu comme base arrière des JO pour le breaking, le judo et le hand. On espère que de nombreuses délégations viendront chez nous pour faire vivre le territoire".