JO 2024 : Pierre Rabadan se dit "serein" avant les épreuves de natation en eau libre dans la Seine

Va-t-on pouvoir nager dans la Seine ce week-end et pour les Jeux olympique dans un an ? La question se pose alors que des épreuves de la coupe du monde doivent se tenir ce week-end à Paris entre le Pont Alexandre III et le Pont de l'Alma. Cette compétition est un véritable test à un an des Jeux de Paris mais les analyses de l'eau ont contraint les organisateurs à annuler les entraînements de ce vendredi.

L'eau est de mauvaise qualité en ce moment à cause des intempéries exceptionnelles . "Nous avons eu des fortes pluies", note Pierre Rabadan, invité de France Bleu Paris, adjoint aux sports à la mairie en charge des JO et de la Seine. "Ces intempéries ont été en moyenne quatre fois supérieures à ce qu'on peut constater sur les 20 derniers étés. C'est un phénomène un peu exceptionnel". Ces pluies record ont eu un impact sur les égouts à Paris et donc la qualité de l'eau. "C'est quasiment l'unique facteur de pollution aujourd'hui de la Seine."

Des bassins de rétention d'eau très attendus

Normalement, pour les Jeux de Paris même en cas d'orage, la qualité de l'eau devrait rester bonne grâce notamment aux bassins de rétention d'eau construits gare d'Austerlitz, ainsi que dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. "Ces réservoirs sont attendus pour le premier trimestre 2024, ça nous permettre de beaucoup mieux réguler en cas de pluie."

L'adjoint à la mairie de Paris explique aussi qu'il sera toujours possible de décaler les épreuves l'an prochain. "On ne pourra pas les décaler de dix jours mais, en cas de besoin, on a une marge de manœuvre d'un jour à chaque compétition. On peut toujours craindre le pire mais au vu des travaux qui seront finalisés, je pense qu'on sera tout à fait en capacité d'organiser les épreuves en temps et en heure avec ses collecteurs d'eau de pluie."

D'autres épreuves en test durant le mois d'août

Durant le mois de juillet, d'autres épreuves vont être organisées en Île-de-France. "C'est utile pour tester le périmètre de sécurité. C'est utile aussi pour tester les endroits de transition. C'est le cas du triathlon où il y a des zones où l'on doit se changer pour passer de la natation, au vélo et à la course à pied."

C'est le début aussi des difficultés pour circuler dans la capitale avec les nombreuses restrictions de circulation. "Nous allons communiquer sur ces périmètres à la rentrée avec les riverains ou les commerçants. Même si on n'est pas concerné par les Jeux à vivre, il faut être au courant pour accéder à son domicile ou travailler tout simplement. On a un concept de jeu qui est en ville donc, il y a aura quelques impacts évidemment pour les uns et les autres. Mais c'est le plus grand événement du monde et on lui a donné un cadre et une ambition unique".