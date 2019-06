JO-2024 - Surf : La candidature bretonne s'organise !

Plomeur, France

Cette candidature paraissait un peu rêveuse et farfelue il y a quelques mois encore mais depuis les bretons se "structurent" assure Raynald Le Tanter. Le maire de Penmarc'h et président de la communauté de communes du Pays Bigouden sud soigne même son apparence, un petit pin's JO 2024 est accroché à sa chemise. "Faut afficher ses ambitions !"

Reportaj e brezhoneg gant Martial Laurans, deus kleub surf Santeg, ha Marcel Garrec, eil-vaer Ploveur Copier

Travailler l'argumentaire...

Pour convaincre le Comité d'organisation Gaëlle Berrou, première adjointe de Plomeur travaille déjà son argumentaire : "c'est une houle permanente, nous avons un cadre naturel exceptionnel, on a tout pour recevoir les Jeux Olympiques chez nous." "On a une houle constante même durant l'été" renchérit la députée LREM Liliana Tanguy.

Ronan Chatain, coordinateur de la candidature pour la ligue régionale de surf confirme. "C'est statistique, c'est factuel, on est aussi pourvu que les autres candidatures en terme de vagues et de fréquence de vagues. Et puis, on a le site de Pors Carn, au sud de la pointe de la Torche, on a un spot de repli. Et donc, dans un périmètre très réduit on peut s'adapter, en résumé, a toutes les conditions de vent et de houle. On est certain qu'entre le 20 juillet et le 15 août, on est en capacité de produire un événement sportif de cette qualité."

...et tenter de ravir le surf aux Basques

Mais face à la belle candidature bretonne, des concurrents de taillle : Lacanau, la Polynésie française, et surtout, Biarritz, le berceau du surf européen. Il va falloir montrer les muscles et travailler en équipe selon Ronan Chatain. "C'est les Jeux avant les Jeux" sourit-il.

Le calendrier de la candidature va s'accélérer dans les prochains mois. Cette semaine déjà, le Comité international olympique doit annoncer si le surf fait bel et bien parti des épreuves au programme des JO 2024 et au mois d'Août, le CIO est attendu en terres bretonnes pour une première inspection des lieux.