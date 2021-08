JO de Tokyo : la basketteuse rémoise Endy Miyem et les Bleues remportent la médaille de bronze

"On ne voulait vraiment pas perdre !" Le sourire de la Rémoise Endy Miyem après la victoire nette de l'équipe de France féminine de basket-ball face à la Serbie ce samedi (91-76), aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Bleues remportent la médaille de bronze, soulagées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Endy Miyem, c'est déjà la deuxième médaille olympique, après l'argent remporté aux Jeux de Londres en 2012 : "Je suis trop contente, c'était un été super long et on voulait finir de la meilleure façon. On avait des comptes à régler", précise la capitaine des Bleues au coup de sifflet final.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fierté de la famille d'Endy Miyem

À des milliers de kilomètres de là, à Reims, le père de la joueuse passée notamment par Charleville-Mézières n'a pas quitté sa télévision une seule seconde. Nous avons contacté Jacques Miyem à la fin du match, forcément ravi : "Je suis très content qu'elles terminent par une médaille parce qu'elles auraient été très déçues. C'est vraiment un plaisir et une fierté pour tout le basket français." Quant à la prestation de sa fille dans cette petite finale, rien à redire : "Endy a donné le maximum de ce qu'elle pouvait donner. Les organismes étaient épuisés."

Le retour d'Endy Miyem à Reims, médaille autour du cou, est prévu dans la semaine : "On a rien de prévu de particulier pour le moment, confie Jacques Miyem. Mais on va fêter ça, c'est sûr. On va improviser !"

à lire aussi JO de Tokyo : les basketteuses battent la Serbie en "petite" finale et décrochent la médaille de bronze