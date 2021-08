JO de Tokyo : les larmes de déception du Rémois d'adoption Pascal Martinot-Lagarde

Malgré une course en 13 secondes 16, son meilleur chrono de l'année, Pascal Martinot-Lagarde finit 5ème en finale du 110m haies aux Jeux olympiques de Tokyo. Lui qui avait fait 4ème aux derniers Jeux de Rio, ne peut cacher sa tristesse.

Il faudra sans doute du temps à Pascal Martinot-Lagarde pour digérer cette course et apprécier sa performance. Ce jeudi à Tokyo, en finale du 110m haies, le hurdler pensionnaire du Creps de Reims a finit 5ème. A l'arrivée c'est en pleur qu'il explique : "Ce n'est même pas une mauvaise course. 13"16' je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ça mais je suis quand même déçu".

Régulièrement blessé ces derniers mois, Pascal Martinot-Lagarde s'est présenté aux JO avec très peu de courses dans les jambes et il signe malgré tout, lors de cette finale, sa meilleure performance de la saison : "Ce n'est pas la technique qui a compté là. Pour m'emmener à 13"16' c'est la tête".

Rendez-vous pour les JO de Paris 2024

La déception se comprend au regard du palmarès déjà bien fourni de Pascal Martinot-Lagarde : champion d'Europe 2018, médaillé de bronze aux championnats du monde de Doha en 2019, mais les JO ne lui réussissent pas, il avait finit 4ème des derniers Jeux olympiques de Rio en 2016. "J'ai toutes les lignes à mon palmarès, mais je n'ai pas les JO. J'espère vraiment pour Paris 2024", dit-il.

Un autre Français participait à cette finale du 110m haies : Aurel Manga se classe 8ème dans une course remportée par le Jamaïcain Hansle Parchment.