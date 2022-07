Paris 2024 : le slogan et le calendrier des épreuves dévoilés par le comité d'organisation

A deux ans du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a dévoilé ce lundi le slogan qui incarnera cet événement : "Ouvrons grand les Jeux." Un slogan "simple, mais efficace" pour le président du comité d'organisation Tony Estanguet. Le comité a également dévoilé le calendrier des épreuves et celui de la billetterie. A vos agendas.

"Ouvrons grand les Jeux"

"C'est un slogan commun aux Jeux olympiques et Paralympiques, se félicite Tony Estanguet. C'est notre cap depuis le premier jour, c'est ce qui nous anime au quotidien de voir les choses en grand. En phase de candidature on était sur le partage, là on est sur l'ouverture, avec des nouveaux formats, dans la ville, sortir le sport des stades par exemple, accessible au plus grand nombre".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est en train de construire ces Jeux et on se rend compte qu'on les construit avec un dénominateur commun : l'ouverture. C'est le cas avec par exemple le marathon pour tous. Pour la première fois de l'histoire, le marathon va s'ouvrir aux amateurs", ajoute Marie Matikhine, présidente de la marque Paris 2024. "Il y a aussi l'ouverture au grand public avec la cérémonie le long de la Seine, l'ouverture à tous les territoires et enfin l'ouverture d'esprit."

Calendrier des épreuves finalisé, les épreuves féminines à l'honneur

Le calendrier des épreuves a été finalisé et dès le lendemain de la cérémonie, il y aura des médailles. En escrime, judo, cyclisme sur route ou encore en athlétisme. A noter que l'ensemble des finales de natation et d'athlétisme, les disciplines les plus prisées des Jeux, se dérouleront en soirée, à partir de 20h30. Un calendrier "paritaire", avec notamment les discipline féminines mises à l'honneur. Pour cette édition 2024, c'est le marathon féminin - une première - qui viendra clore ces Jeux.

Parmi les nouvelles disciplines, la finale du breaking se tiendra le 10 août, à 20 heures, au pied de l'obélisque de la Concorde.

Des billets à partir de 24 euros

Concernant la billetterie, qui sera digitale et non physique pour éviter les couacs comme lors de la finale de la Ligue des champions - là aussi une première dans l'histoire des JO - environ un million de tickets seront vendus à partir de 24 euros. Près de 50% des billets seront vendus à 50 euros ou moins. "Pour les finales du 100m d'athlétisme ou de natation, les billets débuteront à 120 euros", annonce le comité d'organisation.

Les 13,4 millions de billets disponibles pour les Jeux de Paris 2024 seront mis en vente à partir de décembre 2022, d'abord via un tirage au sort. "Les heureux élus remporteront un créneau d'achat et pourront acheter, jusqu'à 6 billets", ajoute-t-on au sein comité.

Le résultat de ce tirage au sort sera connu en février 2023. Il faudra attendre mai 2023 pour pouvoir acheter des tickets à l'unité. Quant aux Jeux Paralympiques, la billetterie sera disponible à partir de l'automne 2023. Un bourse de revente de billets sera mis en place pour échanger les tickets.