JO Paris 2024 : la torche qui portera la flamme olympique dévoilée

Elle portera la flamme olympique à travers la France puis allumera la vasque dans un an. La torche olympique a été dévoilée au public ce mardi par les organisateurs de Paris 2024. Tout en acier et de couleur argentée, l'objet a été imaginé par le designer français Mathieu Lehanneur. Sa forme, symétrique, est évasée sur ses parties hautes et basses.

Le président de Paris 2024 Tony Estanguet précise que le designeur s'est inspiré "de trois marqueurs déterminants : l’égalité, qu’on retrouve dans sa symétrie parfaite ; l’eau, rappelée par les effets de relief et de lumière ; et l’apaisement, enfin, avec la pureté de sa forme et de ses arrondis". "Cette torche sera arborée avec fierté par les 11.000 porteuses et porteurs des flammes olympiques et paralympiques, explique Tony Estanguet.

Cette torche est fabriquée par ArcelorMittal, sur trois de ses sites français. L'acier sera d'abord coulé à Chateauneuf (Loire), laminé ensuite à Florange (Moselle) pour ensuite que la découpe de la tôle d'acier en flans soit mise en forme à Woippy (Moselle). Le géant de la sidérurgie produira "2 000 torches, cinq fois moins que les éditions précédentes des Jeux, afin de réduire l'impact de cette production".