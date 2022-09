JO Paris 2024 : Thomas Jolly mettra en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture

Le Normand Thomas Jolly va mettre en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 de Paris. Les organisateurs l'ont annoncé ce mercredi. Un sacré défi pour le metteur en scène qui prépare pour cet automne une nouvelle version de Starmania.

Il n'est pas très connu du grand public. C'est Thomas Jolly, un comédien et metteur en scène de 40 ans, originaire de Rouen, qui va orchestrer les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Il a été choisi par les organisateurs pour son audace artistique.

Et de l'audace, il en faut. La cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu dans un stade mais sur la Seine. C'est inédit ! Il fallait un jeune metteur en scène, plein de talents pour un tel spectacle. Et quelqu'un qui aime relever les défis. Les organisateurs ont prévu un spectacle grandiose puisque plus de 10.000 athlètes défileront à bord de 160 bateaux sur la Seine entre le pont d'Austerlitz et le Trocadéro.

Ils passeront devant le Jardin des Plantes, contourneront l’île Saint Louis et l’île de la Cité, avant de passer au pied des Musées du Louvre et d’Orsay. Divers spectacles jalonneront le parcours. Le cortège prend fin devant le Trocadéro et sa tribune officielle où se déroulera le grand final.

Thomas Jolly, un "surdoué"

Il reste maintenant le plus gros du travail à faire. Mettre tout cela en musique. Les organisateurs des JO de Paris ont donc choisi Thomas Jolly comme directeur artistique, un "surdoué" selon de nombreux observateurs. Originaire de Rouen, il a commencé à prendre des cours de théâtre quand il avait 12 ans et n'en est plus sorti. Il a sa propre compagnie de théâtre depuis 2006 et dirige depuis deux ans le centre dramatique national d'Angers.

C'est en 2014 que le comédien et metteur en scène s'est fait remarquer pour la première fois en montant au festival d'Avignon une surprenante version longue de 18 heures de la trilogie "Henry VI" de Shakespeare, avec des lumières et des décors dignes d'un opéra rock. Conquis, la plupart des spectateurs sont restés jusqu'au bout.

À l'époque, la presse s'extasie : "Hypnotisant", "triomphe", "époustouflant", d'autant plus que Thomas Jolly utilise peu d'artifices et pas de vidéo comme c'est la mode depuis une vingtaine d'années. Il a récidivé cette année en montant dans son théâtre à Angers une pièce de 24 heures avec l'intégralité de "Henry VI" et "Richard III".

Il signe la mise en scène de la nouvelle version de "Starmania"

Thomas Jolly passe avec aisance du théâtre à l'opéra. Il a mis en scène des opéras comme "Fantasio" d'Offenbach à l'Opéra Comique ou "Eliogabalo" de Cavalli à l'Opéra de Paris (où il va revenir cette saison pour revisiter le "Roméo et Juliette" de Gounod). Et il surprend en mettant en scène cette automne une nouvelle version de l'opéra-rock "Starmania", de Michel Berger et Luc Plamandon.

Le jeune metteur en scène dispose d'un budget de 137 millions d'euros pour les quatre cérémonies. Il a deux ans pour concevoir son spectacle qui sera vu par 600.000 spectateurs dans Paris et jusqu'à un milliard de personnes dans le monde entier.