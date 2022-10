JO Paris 2024 : le parcours du marathon dévoilé, 42 km entre Paris et Versailles

La Paris-Versailles version marathon! Le marathon des JO de Paris 2024 empruntera une partie du tracé de la célèbre course et notamment la redoutable côte des Gardes à Meudon, aux portes de Paris. Le parcours a été dévoilé ce mercredi par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Un aller retour de 42,195 km entre Paris et Versailles.

Le départ du marathon, qui se déroulera le dernier week-end des JO (le 10 août 2024 pour les hommes, le 11 pour les femmes), sera donné devant le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Les 160 coureurs (80 hommes et 80 femmes) passeront notamment par Le Louvre, la place de la Concorde, les villes de Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray avant de rejoindre Versailles. Ils repartiront ensuite vers Paris via Viroflay, Chaville, Meudon et Issy-les-Moulineaux avant de passer au pied de la Tour Eiffel pour finir sur l'Esplanade des Invalides.

Un parcours en résonnance avec l'histoire puisqu'il suit le tracé de "La marche des femmes" des 5 et 6 octobre 1789. C'était le choix d'Aurélie Merle, directrice des compétitions sportives à Paris 2024. "Environ 6.000 à 7.000 femmes se sont rassemblées à l'Hôtel de Ville de Paris pour réclamer du pain et des armes. Et elles ont marché à Versailles pour voir le roi et ont réussi à lui faire signer la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen", rappelle-t-elle.

Sportivement, la course s'annonce difficile prévient Alain Blondel, responsable de l'athlétisme à Paris 2024. "On part de 34 mètres d'altitude pour remonter à un point haut à 183 mètres au 20e km. Et la deuxième grosse difficulté c'est l'ascension de la côte du Pavé des Gardes qui va durer 900 mètres avec des passages entre 11 et 13,5%".

Le parcours du marathon pour les JO de 2024 - Paris 2024

Un marathon ouvert au grand public

Et pour la première fois, le marathon sera ouvert à tous. Ou plus précisément à 20.024 coureurs amateurs qui emprunteront le même parcours que les athlètes. Une course de 10 km sera également organisée sur une partie du tracé.

Pour tenter de décrocher son dossard, plusieurs possibilités : intégrer Le Club Paris 2024 qui propose au moins 2 "défis par mois", télécharger l'application "Marathon pour tous" ou participer aux courses partenaires organisées partout en France dans les villes labélisées "terre des Jeux". Dans les derniers mois précédents les Jeux Olympiques, les derniers dossards feront l'objet d'un tirage au sort.