Paris 2024 : plus de 300.000 candidats pour être volontaires pendant les JO

Les inscriptions sont closes depuis mercredi soir. Plus de 300.000 personnes se sont inscrites pour devenir volontaires pour les JO de Paris 2024 , a indiqué ce jeudi le comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), qui se félicite de ce "fort engouement". C'est 50% des plus que lors des Jeux de Tokyo.

Les postulants sont issus de tous les départements français et de plus de 190 pays. Un tiers des candidats a moins de 25 ans et 55% sont des femmes. Au total, le comité d'organisation a besoin de 45.000 volontaires : 30.000 pour les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et 15.000 pour les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre).

Les candidats sélectionnés jusqu'à la fin de l'année

Le COJO va donc maintenant procéder à la sélection des candidats. L'analyse des candidatures va durer jusqu'à la fin de l'été, avec, dans un premier temps, un algorithme qui va proposer pour chaque mission des profils correspondants.

Certains candidats se verront proposer des entretiens ou des tests complémentaires, notamment lorsque les missions souhaitées nécessitent des compétences spécifiques (la connaissance d'une langue par exemple ou du règlement d'une épreuve).

Ensuite, à partir de septembre, les candidats sélectionnés recevront une réponse, avec une mission donnée qu'ils devront accepter ou non. Et cette phase durera jusqu'à la fin de l'année. Au printemps 2024, les 45.000 élus seront réunis lors de la Convention des Volontaires en région parisienne à moins de trois mois des Jeux.