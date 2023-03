JO Paris 2024 : près de 3,3 millions de billets déjà vendus

Un tiers des billets pour les JO de Paris 2024 ont déjà été vendus. Au total, 3,25 millions de places ont été achetées lors de la première phase de vente qui vient de s'achever, a indiqué ce jeudi lors d'un point presse Tony Estanguet, le président du comité d'organisation (COJO) des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

"C'est une vraie réussite", s'est félicité le patron de Paris 2024. "C'est d'ores et déjà la plus grande vente de billets pour un évènement sportif en France. En seulement trois semaines, on a atteint l'objectif fixé pour cette première phase". La vente des billets par "packs" a commencé le 15 février. Les inscrits tirés au sort disposaient de 48h pour choisir les épreuves auxquelles ils souhaitaient assister.

Les deux-tiers de ces billets ont été achetés par des Français et 44% des acheteurs ont moins de 35 ans, signes d'un "engouement populaire" selon Tony Estanguet. La grande majorité de ces billets (70%) coûtait moins de 100 euros, a précisé le président du COJO, en réponse aux critiques sur le prix des places . 400.000 billets à 24 euros ont été vendus (soit 13% des ventes) et les billets supérieurs à 200 euros représentent seulement 4,5% des ventes.

Prochaine phase de vente le 11 mai

Le comité olympique se dit donc optimiste pour la deuxième phase de vente qui commencera le 11 mai, sur le même principe : tirage au sort après inscription et sessions de vente de 48h (les inscriptions au tirage au sort pour cette deuxième phase de vente auront lieu du 15 mars au 20 avril). Les acheteur de la première phase pourront de nouveau participer à ce tirage au sort (mais ils ne pourront pas acheter plus de 30 billets au total).

Un million et demi de billets - à l'unité cette fois - seront proposés, "dans tous les sports, toutes les sessions et aussi pour les cérémonies d'ouverture et de clôture", rappelle Tony Estanguet. Les plus chanceux pourront se procurer des places pour la finale du 100 mètres au Stade de France (à des prix allant de 125 à 980 euros selon la catégorie). Seront aussi mis en vente des billets pour les finales d'escrime au Grand Paris (de 90 à 290 euros) ou d'équitation à Versailles (de 85 à 420 euros).

Pour la cérémonie d'ouverture, les prix pour une place sur les quais bas oscilleront entre 90 et 2.700 euros, l'accès sur les quais hauts étant gratuit. Pour la cérémonie de clôture au Stade de France, il faudra débourser entre 45 et 1.600 euros.

Le comité olympique fera ensuite le bilan en juin après cette deuxième phase de vente. Une troisième session de billetterie sera proposée plus tard, à une date encore inconnue. "Nous avons besoin d'affiner cette troisième phase", précise Tony Estanguet, pour déterminer notamment le nombre précis de billets qu'il restera à vendre sur les 8 millions de places prévues au total pour le grand public.