JO : une rampe d'accès en cours d'installation au village des athlètes, emblème de l'accessibilité pour tous

Le jour est important pour les organisateurs des Jeux Olympiques 2024. Ce mercredi les trois premiers tronçons de la nouvelle rampe d’accès ont été posés au cœur du village des athlètes de Saint Denis en Seine-Saint-Denis.

ⓘ Publicité

Plus d’une cinquantaine de personnes ont travaillé sur l’élaboration et la pose de cette rampe de 100 mètres de long et de 3 mètres de large qui reliera les berges de Seine à la place olympique. La première partie du chantier devrait se terminer le 17 août et laissera place jusqu’à fin octobre aux travaux de végétalisation et à la pose du revêtement. Cette rampe ne sera cependant visible qu’au moment de l’ouverture des Jeux Olympiques 2024.

Sa forme est loin d’être anodine, en effet elle reprend la forme des fameux anneaux olympiques. Pour se faire les concepteurs ont dû utiliser de l’acier, plus maniable que le béton.

Persceptive de la rampe terminée - SOLIDEO

La pose de cette rampe a été un véritable défi pour la SOLIDEO, elle a été contrainte de s’adapter à un espace très exigu, entouré de bâtiments, mais aussi de végétation. La société a fait le choix de protéger les arbres déjà présents sur le site et d’en rajouter des nouveaux à la fin des travaux afin de créer de l’ombre dans le village.

Un village 100% accessible

Cette rampe s’inscrit dans la volonté définie par la Société de livraison des ouvrages olympiques de faire un village olympique 100% accessible pour les athlètes mais aussi pour les futurs habitants. La structure a d’abord été pensée pour faciliter les déplacements des habitants et les rapprocher des transports, puis elle s’est adaptée au cahier des charges des Jeux, nous explique Thibault Meynieux – chef projet espaces publics à la SOLIDEO.

Cette rampe illustre une volonté de rendre accessible l’ensemble des logements mais également les espaces publics et espaces verts, souvent oubliés. En plus de cette rampe, la SOLIDEO prévoit d’installer une signalétique inclusive qui répondra à tous les types de handicaps. Par exemple, une tablette numérique sera installée afin de permettre aux personnes malvoyantes de se repérer dans l’espace.

Des panneaux de signalisation seront également installés à une hauteur plus basse afin de permettre permettre aux personnes en fauteuils roulants de les lire plus facilement.

Chaque équipement, dont cette rampe, a été imaginée avec des personnes handicapées. Elles ont pu participer à leur conception, les tester et faire leur retour sur l’utilisation de ces aménagements proposées au sein du village olympique.