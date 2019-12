Jo-Wilfried Tsonga joue la finale de l'Open Markal de Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage, France

Avec Gilles Simon, c'est l'invité star de la 3ème édition de l'Open Markal de Bourg-de-Péage. Jo Wilfried Tsonga a remporté sa demi-finale samedi 14 décembre dans la soirée en 3 sets (6-4 / 5-7 / 6-1) contre Rémi Boutillier. Simon et Tsonga s'affrontent donc ce dimanche à 15 heures en finale.

Les deux joueurs français se connaissent très bien et s'apprécient, mais ce n'est pas pour autant que le match ne sera pas disputé explique Jo-Wilfried Tsonga : "On se respecte assez. On est justement assez copains pour que quand on joue sur le terrain, on se donne à fond, on donne le maximum, et on se fait zéro cadeau ! Quand le match est fini on est de nouveau copain et tout va bien. Mais on est des compétiteurs, on aime gagner. Forcément, on va tous les deux arriver pour essayer de gagner le match."