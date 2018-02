400 postes sont à pourvoir à Europa Park pour l'été ou plus. Le parc de loisir, situé à Rust en Allemagne, a reçu plus de 1000 candidatures mais n'en a retenu que 700 pour les entretiens d'embauche.

Rust

Travailler chez Europa Park, ça vous dirait ? Et bien en ce moment, le parc de loisirs recrute ! Les entretiens d'embauche ont démarré ce lundi et courent jusqu'à mercredi, en tout, 400 postes sont à pourvoir.

3 700 personnes employées l'été

Attractions, boutiques, entretien, restauration, hôtellerie, autant de secteurs d'activités qui vont avoir besoin de bras notamment cet été, période à laquelle le parc emploie 3 700 personnes.

Dans le détail, le parc a besoin de 130 cuisiniers, barman et serveurs en restauration pour les différents hôtels et l'intérieur du parc, 150 personnes pour les attractions, des opérateurs manèges, des employés qui informent les visiteurs, contrôlent leurs billets et les placent dans les différents attractions ou spectacles, 70 femmes de ménage et personnel de nettoyage pour les chambres d'hôtel, 40 vendeurs et une dizaine de techniciens.

On recrute ! Jusqu'au 7 février, rejoignez-nous pendant les Journées de l'#Emploi ! 400 postes à pourvoir en #restauration, attractions, boutiques, #hôtellerie et #technique.

700 candidats attendus dont 300 français. 🇫🇷 pic.twitter.com/ok4trwpx9i — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) February 5, 2018

Plus de 1000 candidatures reçues

En tout, le parc a reçu plus de 1000 candidatures et en a pré-sélectionné 700 pour les entretiens. Des entretiens de motivation, d'une vingtaine de minutes, avec les différents responsables des ressources humaines du parc. Les candidats doivent avoir des notions courantes d'allemand ou d'alsacien. Vous pouvez encore vous présenter spontanément jusqu'à mercredi.

300 Français dont au moins 76 Alsaciens

Parmi les candidats, 300 Français, majoritairement des Alsaciens, dont 76 issus de l'agence Pôle Emploi de Sélestat. "C'est quelque chose mis en place depuis plusieurs années", explique Éric Bachschmidt, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Sélestat. Le but est d'avoir un emploi saisonnier, mais qui peut se prolonger et ça c'est une vraie opportunité pour Hugues : "Ce n'est pas forcément mes qualifications", explique ce demandeur d'emploi, "mais grâce à une expérience comme celle-ci je pourrais perfectionner mon allemand et peut-être postuler sur des postes en Allemagne".

Formations intensives d'allemand

Justement, pour la première fois cette année, 15 personnes pré-sélectionnées par Pôle Emploi Sélestat suivent une formation en allemand depuis le 15 janvier et jusqu'au 16 mars, 240 heures de cours proposées directement à l'Europa Park avec une embauche saisonnière à la clé. "Les élèves sont très motivés et les cours se passent très bien", se réjouit Éric Bachschmidt. Pôle Emploi pourra donc reconduire cette opération pour les prochains recrutements.