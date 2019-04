Joël Dupuch sur le point de repartir en promo

L'ostréiculteur le plus célèbre de France est à l'affiche de Nous finirons ensemble de son ami Guillaume Canet, la suite des Petits Mouchoirs, tournée en grande partie chez lui au Cap Ferret. Un entracte dans sa vie de professionnel de la mer.

Bordeaux, France

Dans une semaine débutera la promo avec les 3 avant-premières très attendues à Andernos, Bordeaux et la Teste, en présence de l'équipe du film. Un moment conçu comme "une récréation", "un entracte" dans la vie de Joël Dupuch." Pour moi c'est l'occasion de me renouveler et de sortir de ma zone de confort, en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec mon métier". Un succès au cinéma arrivé totalement par accident, reconnait l'ostréiculteur, après une discussion avec son pote Guillaume Canet.

"Je suis dans la culture, mais l'ostréiculture!"

Depuis Ne le dis à Personne, qui marqua son premier rôle au cinéma, Joël Dupuch a ensuite joué le rôle de Jean Louis dans les Petits Mouchoirs, qu'il reprend dans Nous finirons Ensemble, et qui lui a apporté son incroyable notoriété en France et même à l'étranger. Un succès qui ne plaît pas à tout le monde dans sa profession, mais comme le Jean Louis du film, Joël Dupuch ne s'attarde pas la dessus et préfère se concentrer sur les choses positives.

Nous finirons Ensemble de Guillaume Canet sortira en salle le 1er Mai.

Projection en présence de l'équipe du film le 17 à Andernos, le 18 à Bordeaux et le 19 à La Teste.