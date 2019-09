VIDEO - Johnny Depp à l'assaut des Planches de Deauville

Deauville, France

C'était la cerise sur le gâteau pour le Festival du cinéma américain. Un invité de dernière minute, et pas des moindres ! Johnny Depp, présent en Europe pour présenter son nouveau film en tant qu'acteur "Waiting for the barbarians" à la Mostra de Venise. Il a fait un crochet par la Normandie où il avait fait sa dernière apparition il y a 18 ans. Et en ce dimanche ensoleillé, la foule était au rendez vous pour l'accueillir.

L'inauguration de la cabine sur les Planches annulée

Le jeu du chat et de la souris avec les fans avait démarré dimanche matin devant l'hôtel le Royal où la star est descendue. Les plus matinaux ont pu l'apercevoir et glaner un autographe, comme Clémentine, venue spécialement de Villers Bocage dans le Calvados. D'autres avaient tout misé sur l'inauguration de la cabine sur les Planches. La ville avait redonné un coup de peinture, et l'acteur y était attendu après sa conférence de presse vers 15 heures. Mais la sécurité de la star a eu le dernier mot et les réjouissances ont été annulées. "C'est dommage, regrette Géraldine, venue de Paris, sans le public, il n'y aurait pas de stars, c'est quand même nous qui allons voir les films !" Philippe Augier le maire de Deauville confirme que la sécurité de l'acteur voulait un double barrièrage et une fouille du public, "ce qui était impossible à mettre en place en si peu de temps".

Attente en plein soleil le long du tapis rouge

Géraldine et ses amis, venus de Paris, présents sur le long du tapis rouge attendent Johnny Depp de pied ferme. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Qu'à cela ne tienne, les fans se sont vite rabattus le long du tapis rouge pour une attente de plusieurs heures en plein soleil. "Alors ok on crame, plaisante Estelle, mais c'est mieux que ce matin parce qu'à 5 heures franchement il faisait froid". Certains sont même là depuis 4 heures du matin ! Comme Yann, fan absolu de Johnny Depp, depuis la série 21 Jump Street. Il s'est même fait tatouer l'autographe de Johnny Depp sur le bras. A Deauville, il est venu avec une statuette à l'effigie de Jack Sparrow, customisée par ses soins "j'y ai moi même dessiné les tatouages à l'identique, explique-t-il. J'espère qu'il va la voir, et comprendre qu'un fan n'est pas là que pour une photo ou une dédicace, mais pour offrir aussi à l'artiste".

L'hommage du festival à Johnny Depp

Et Johnny Depp est arrivé sur le tapis rouge pour recevoir son hommage des mains de Catherine Deneuve. D'Arizona Dream à Pirate des Caraïbes, elle salue l'acteur aux multiples facettes. "Johnny Depp est un caméléon fascinant, un acteur insaisissable, dont les personnages n'ont peut-être en commun que leur difficulté à trouver une place dans le monde" raconte la présidente du jury. "C'est une rêve d'être à côté d'elle, elle est la perfection" lui répond-il.

Remerciant le festival, mais aussi sa famille, ses enfants, et "leur merveilleuse mère Vanessa Paradis", Johnny Depp, longuement ovationné, est ensuite ressorti du CID et a entamé une longue descente du tapis rouge. Une rencontre très attendue par les fans, qui sont repartis comblés d'autographes, avec encore quelques larmes à sécher pour certaines, comme Alexia qui a eu "un calin de Johnny Depp !" Et pour tous, beaucoup d'étoiles dans les yeux.