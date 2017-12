Johnny et l'Auvergne : souvenirs, souvenirs

De ses premiers concerts à Vichy et Clermont-Ferrand en 1961 à son dernier passage au Zénith d'Auvergne en juin dernier, en passant par la course de côte du Mont-Dore, retrouvez les souvenirs de Johnny Hallyday en Auvergne.

Au début des années 60, la folie des yéyés n’épargne pas l'Auvergne. Le 15 juin 1961, Johnny se produit à Vichy, l'Elysée Palace. Le chanteur fête alors ses 18 ans et, avant le concert, découpe son gâteau d'anniversaire sous le kiosque à musique de la Source de l'Hôpital. Après le concert, la presse locale raconte "à la deuxième chanson, des spectateurs se roulaient par terre... à la troisième, la police intervenait".

Johnny Hallyday en 1961 à Vichy. - http://elyseepalacehistoire.blogspot.fr

La même année, Johnny se produit le 15 décembre 1961 au cinéma Le Paris de Clermont-Ferrand devant près de 5000 personnes.

1979, cette année-là Johnny Hallyday sort son 25e album "Hollywood" et enchaîne 88 dates, dont un concert le 25 juin à Clermont-Ferrand, puis le 5 juillet à Moulins.

Johnny Hallyday en concert le 25 juin 1979 à Clermont-Ferrand. © AFP - Dominique Faget

Les tournées de Johnny passeront ensuite régulièrement par l'Auvergne jusqu'en 2003 où la star vient, le 5 décembre, donner deux concerts pour inaugurer le tout nouveau Zénith d'Auvergne. Johnny chante devant 8.500 spectateurs parmi lesquels le président de région Valéry Giscard d'Estaing.

Le 5 décembre 2003, Johnny inaugure le Zénith d'Auvergne. © AFP - Thierry Zoccolan

Parmi ces dates, le plus improbable restera sans doute ce concert donné à la fin des années 60 au camping de Peschadoires, dans le Puy-de-Dôme. D'après les souvenirs des spectateurs de l'époque, Johnny passait en première partie de cette soirée, avant Sim et Annie Cordy !

Johnny pilote, du Mont-Dore au Dakar

L'histoire entre Johnny Hallyday et l'Auvergne passe aussi par les sports mécaniques. En août 1967, Ford France engage Johnny pour piloter une Mustang sur la course de côte du Mont-Dore. Le rockeur passera aussi par les ateliers du Team Georges Groine, le pilote auvergnat, pour se former avant sa participation au rallye Paris-Dakar 2002.

A l'été 1967, Johnny Hallyday participe à la course de côte du Mont-Dore au volant d'une Ford Mustang.

Le pilote auvergnat Georges Groine accueille Johnny avant sa participation au Paris-Dakar 2002. © Maxppp - Thierry Nicolas

"Un garçon timide"

Depuis une dizaine d'années, quand Johnny passe par Clermont-Ferrand, il loge au Princesse Flore, l'hôtel 5 étoiles de Royat. La star réserve l'intégralité des quarante-trois chambres mais reste, dans le souvenir du propriétaire, Isidore Fartaria, "un garçon timide, abordable, toujours gêné". Johnny qui depuis sa chambre 604, avait la vue sur Clermont-Ferrand.

Son dernier passage en Auvergne date du 16 juin dernier avec la tournée des Vieilles canailles.

Mort de Johnny Hallyday : l'hommage de son harmoniciste @gregzlap le jour du concert des vieilles canailles au Zénith d'Auvergne @FBAuvergnehttps://t.co/pbuOEuf6lQpic.twitter.com/7DgfAcarGr — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 6, 2017