Johnny Hallyday : les CDs et coffrets du chanteur commencent à être pris d'assaut dans l'Yonne

Le chanteur laisse une discographie impressionnante avec plus de 110 millions d'albums vendus. Depuis l'annonce de sa mort, dans la nuit de mardi à mercredi, les disquaires notent déjà une hausse des ventes et des commandes dans les rayons des espaces culturels à Auxerre.

Ses chansons comme ses disques ont traversé les générations et sont toujours autant demandé explique Billy disquaire à l'espace culturel Leclerc à Auxerre : "On m'en demande beaucoup, notamment ses derniers albums et là on commence à recommander les fonds de rayons. Cela va relancer la vente des coffrets, notamment des années 60."

Quelques heures a peine après l'ouverture Marie-jeanne est venu acheter l'album de reprise de ses grands tubes " On a tous quelques choses de Johnny : " C'est quelqu'un qui aura marqué notre génération. C'était dans mes prévisions de cadeaux de Noël mais je viens avant le rush." Ludovic, fan de Johnny depuis toujours semble lui un peu perdu :" J'ai déjà beaucoup de choses de lui, disques cassettes mais je regarde ce qu'ils vont sortir. Quand on est fan c'est comme ça."

Johnny Halliday a su conquérir un très large public. Vingt-six de ses titres se sont classés numéro un lors de leur sortie et les ventes sont toujours importante selon David Hernandez , responsable du rayon musique chez Cultura : " ça c'est toujours bien vendu, tout le monde connaît au moins une chanson de Johnny."

Et parmi les 1000 titres de l' artiste "Que je t'aime" détient tous les records : 11 semaines consécutives au top du hit parade, un record jamais égalé a ce jour par un autre artiste français.

