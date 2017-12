EN IMAGES - Johnny Hallyday à la une de toute la presse au lendemain de sa mort

Au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, toute la presse française se fait l'écho de sa disparition. Chaque quotidien consacre, à sa façon, sa une au chanteur.

Mercredi, il était trop tard dans la nuit lorsque l'annonce de la mort de Johnny Hallyday est tombée pour que les journaux papier se l'approprient. Seul "Le Monde", qui paraît le soir dans certaines grandes villes, avait pu consacrer sa une à la disparition du chanteur, avec une photo en noir et blanc et un encart central dédié au chanteur, portant l'inscription sobre "Johnny Hallyday, 1943-2017".

La une du « Monde » et celle du supplément sur Johnny. pic.twitter.com/uqNHzK7CQE — Cyril Petit (@CyrilPetit) December 6, 2017

C'est donc dans les journaux sortis ce jeudi que les hommages sont partout, tous titres confondus. Fidèle à sa tradition des unes marquantes, Libération titre "Salut les copains" avec une photo noir et blanc de Johnny, torse nu, dans ses jeunes années. Le Parisien/Aujourd'hui en France sort en même temps un numéro spécial titré "Légendaire" et un hors-série intitulé "Que l'on t'aime".

Wow, cette merveilleuse une de "Libé". Cette photo et ce titre "Salut les copains". Du grand art. pic.twitter.com/yZWNi3QayO — Cyril Petit (@CyrilPetit) December 6, 2017

"Le Parisien" sort dès ce jeudi matin en Île-de-France un hors-série spécial Johnny. pic.twitter.com/o2H34qPWvR — Cyril Petit (@CyrilPetit) December 6, 2017

Le Figaro comme l'Humanité mettent Johnny en pleine page sur scène, le premier titrant "Adieu Johnny", le second "Une passion Française". Seul La Croix, parmi les quotidiens nationaux généralistes, ne consacre pas sa une au chanteur, qui bénéficie toutefois d'une manchette sur fond noir.

L'initiative la plus originale revient à l'Equipe, qui a choisi une partie de ses titres du jour en référence aux chansons de Johnny Hallyday, de "Noir c'est noir" à "Oh Marie" (devenu "Oh Emery"), en passant par un clin d'oeil à ses apparitions pour les publicités Optic2000.

La presse quotidienne régionale a elle aussi consacré ses unes à la mort de Johnny, avec de nombreuses photos souvenir du chanteur, souvent sur scène, avec des accroches qui sont revenues à plusieurs reprises, comme "On a tous quelque chose de Johnny" ou encore "La légende".

Très belle une pour "L'Union". pic.twitter.com/ai1JEqGcsr — Cyril Petit (@CyrilPetit) December 6, 2017

Une ancienne dédicace de Johnny "pour les lecteurs des DNA ("Amical souvenir") en une du journal. pic.twitter.com/qRE8jYXEyq — Cyril Petit (@CyrilPetit) December 6, 2017

La Une de "Sud Ouest" demain, édition spéciale consacrée à Johnny Hallyday pic.twitter.com/J107YMFeXZ — Sud Ouest (@sudouest) December 6, 2017