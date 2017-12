Johnny Hallyday a ressuscité à Merlebach

Johnny Rock, le "premier sosie officiel de Johnny Hallyday" a enflammé dimanche la Taverne Amos à Merlebach. Un concert en forme d'hommage endiablé qui aura duré 3 heures, devant une cinquantaine de fans.

Le destin joue parfois de drôles de tours. Johnny Rock peut en témoigner. Jamais, ce fan de Johnny Hallyday qu'il imite depuis plus de 30 ans, n'aurait pensé jouer, ce dimanche à la Taverne Amos à Merlebach, le répertoire de son idole, cela le lendemain de l'hommage populaire qui a réunis sur les Champs-Élysées des centaines de milliers de personnes.

"Johnny était malade, on le savait", explique Kouidri Kaddour, le manager. Pour ce concert organisé depuis un mois, il était prévu initialement de soutenir la star du rock dans son combat contre la maladie. La disparition de l'artiste dans la nuit du mardi 5 décembre transforme la représentation en hommage. Une cinquantaine d'inconditionnels, de fans et de moins fans s'y étaient donnés rendez-vous.

Allumer le feu

Sur le titre "Allumer le feu", Johnny Rock a littéralement mis le feu..à sa guitare. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Et dès le départ, on ressent que l'exercice du jour pour celui qui est qualifié de "premier sosie officiel de Johnny Hallyday", est douloureux. Il s'arrête régulièrement entre deux chansons. D'abord pour une minute de silence, puis pour clamer son amour au plus célèbre rockeur de France.

On chante le cœur serré, en pensant fort à lui. Où que tu sois, on t'aime. Merci pour celui qui nous a fait rêver pendant tant d'années." Johnny Rock, "premier sosie officiel de Johnny Hallyday"

Mais comme le disait le chanteur Queen, "The show must go on" (Le spectacle doit continuer), Le sosie de "L'idole des jeunes" assure le show dans ce bar du centre-ville.

(Re)vivez le spectacle de Johnny Rock à Merlebach. Copier

Entre les spectateurs qui reprennent a en perdre la voix les refrains et la guitare qui s'enflamme (littéralement) à son extrémité quand survient le titre "Allumer le feu", la mémoire de l'artiste défunt est respectée. C'était l'Olympia à Morsbach le temps d'un show de trois heures.