Johnny Hallyday annonce la sortie d'un album de reprises de ses chansons

Un album de reprises de chansons de Johnny Hallyday par d'autres artistes sortir la 17 novembre prochain, a annoncé le chanteur lui-même ce vendredi. Raphael, Amel Bent ou Patrick Bruel seront présents sur ce disque, intitulé "Quelque chose de Johnny".

Après Michel Delpech et Daniel Balavoine l'an dernier, Michel Sardou et Henri Salvador ce moi-ci, c'est au tour de Johnny Hallyday d'avoir droit à son album de reprises par d'autres chanteurs. Celui-ci sortira le 17 novembre prochain, et s'intitule "Quelque chose de Johnny". C'est le chanteur lui-même qui l'a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter.

"J'adore ce projet, je remercie les artistes présents sur ce disque, j'ai hâte de vous le faire découvrir", a-t-il annoncé, quelque heures après avoir promis "une surprise" ce vendredi. Le chanteur ne sera pas présent sur cet album : il prépare de son côté un nouvel album studio et une tournée d'ores et déjà annoncée pour 2018.

#QqchosedeJohnny J’adore ce projet, je remercie les Artistes présents sur ce disque, j’ai hâte de vous le faire découvrir. RDV le 17/11 pic.twitter.com/PQAm8cYZ2L — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) October 6, 2017

Au programme de cet album, Benjamin Biolay, Garou et Slimane, découvert dans "The Voice", que l'on voit chanter respectivement "Retiens la nuit", "Ma gueule" et "Marie" dans la bande-annonce tweetée par Johnny. Mais de nombreux autres chanteurs seront présents sur cet album : Calogero, Patrick Bruel, Louane, Florent Pagny, Nolwenn Leroy ou Gaëtan Roussel (ex-Louise Attaque).

Le chanteur, qui a annoncé en début d'année se battre contre un cancer, a pu remonter sur scène cet été aux côtés de Jacques Dutronc et d'Eddy Mitchell pour une nouvelle tournée des "Vieilles Canailles". Le rockeur est également annoncé sur le prochain album de duos d'Eddy Mitchell, avec qui il partage aussi la chanson "La même tribu".