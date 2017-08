Johnny Hallyday annonce une nouvelle tournée "rock et blues" en solo l'an prochain

Après "Les Vieilles Canailles" cet été, le patron du rock n'roll français a annoncé ce dimanche sur Twitter qu'il préparait pour 2018 une nouvelle tournée orientée "rock and blues".

C'est une annonce qui va ravir les fans du chanteur : quelques semaines à peine après la fin de sa tournée "Les Vieilles canailles" aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, Johnny Hallyday a annoncé ce dimanche matin sur Twitter travailler sur une nouvelle tournée pour 2018.

Bientôt 2018 tournée rock and blues🎸🎸🎸 pic.twitter.com/olLFWAoNGY — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) August 6, 2017

Sans plus de précisions, l'annonce a ravi les fans du chanteur, dont beaucoup ont annoncé qu'ils seront de la fête. En mars dernier, après avoir annoncé qu'il se battait contre un cancer dépisté plusieurs mois plus tôt, il avait annoncé, sur Instagram, via une photo avec ses musiciens, qu'il préparait un nouvel album pour les mois à venir.

En studio pour un nouvel album Fuck the Cancer! A post shared by Johnny Hallyday (@jhallyday) on Mar 17, 2017 at 12:26am PDT

Pour l'heure, le chanteur semble prendre des vacances en famille sur l'île de Saint-Barth, dans les Antilles, si l'on en croit les nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux... après un passage remarqué en Bretagne.