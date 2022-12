"Johnny Hallyday, c'est comme une drogue, il nous manque," confie son sosie manchois Johnny Rock

"Je n'oublierai jamais cette nuit du 5 au 6 décembre 2017 où Johnny nous a quitté," affirme Johnny Rock , Denis Le Men de son vrai nom. Pour ce sosie du chanteur originaire d'Octeville dans le Cotentin, Johnny occupe encore, cinq ans après la mort du chanteur, une place de premier rang dans sa vie.

Les fans de Johnny, toujours en manque

Cela fait 39 ans que Dennis Le Men est Johnny Rock. C'est même son métier et tous les week-ends, il part aux quatre coins de la France pour plusieurs heures de show à reproduire la voix bien sûr, mais aussi le style et la gestuelle de son idole. Juste après la mort du chanteur, le planning du sosie s'est affolé : "Je ne savais plus où donner de la tête, je me disais qu'il fallait que j'invente un sosie de Johnny Rock tellement j'avais de boulot," se souvient Denis Le Men. Au bout d'un an, l'artiste a retrouvé un rythme plus normal mais quelques années plus tard, il fait toujours salle comble dans tous ses déplacements.

Johnny Rock reproduit la voix, le look et la gestuelle de Johnny Hallyday. - Johnny Rock

"Johnny Hallyday, c'est comme une drogue, il nous manque," explique Denis Le Men, "et les fans, revoient à travers moi leur idole." L'artiste répond aux attentes de son public et joue les incontournables : "Gabrielle", "Toute la musique que j'aime", "Que je t'aime", etc. Mais Johnny Rock remet aussi dans les oreilles des spectateurs, des chansons moins connues comme "Pour moi tu es la seule" qui date de 1964, et ça "il n'y a que les fans qui connaissent."

Johnny : une religion

"Johnny pour moi c'est une religion," affirme Denis Le Men, "je l'ai toujours considéré comme Dieu." Le sosie ne veut pas renier sa personnalité pour autant : "Denis Le Men, mes parents m'ont donné ce nom, c'est important, j'ai besoin de garder ma personnalité, ceci dit, j'ai besoin de monter sur scène et d'être dans la peau de mon idole." Alors d'après l'artiste, Johnny et Denis, aujourd'hui c'est 50/50.

Mais Johnny Rock a tout de même un pèlerinage en perspective. Il a déjà été trois fois à Saint-Barthélémy où est enterré le chanteur, et il compte bien y retourner en 2023. "J'y vais en mai en général, parce que c'est mon anniversaire alors je me faits un petit cadeau. C'est très important d'aller sur la tombe de Dieu," conclut Johnny Rock, visiblement toujours en adoration.