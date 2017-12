Johnny Hallyday et le Zénith de Saint-Étienne : que je t'aime !

Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait inauguré le Zénith de Saint-Étienne le 10 octobre 2008. Par la suite il assure dix concerts dans la salle de spectacles. À chaque fois il a joué à guichet fermé. Il a laissé son empreinte dans la salle stéphanoise.

Johnny Hallyday a inauguré le Zénith de Saint-Étienne le 10 octobre 2008. C'est en présence de son producteur et ami Jean-Claude Camus qu'il coupe le ruban rouge. Quelques mois plus tard au mois de mai 2009, c'est dans cette même salle qu'il choisit d'entamer sa tournée d'adieu Tour66. L’interprète d'Allumer le feu assure sept concerts en huit jours et rassemble près de 50.000 spectateurs. Le rockeur reviendra le 6 décembre 2012. Ce soir-là il confondra Saint-Étienne et Clermont-Ferrand au moment de saluer le public du Zénith.

Johnny Hallyday va remonter sur la scène stéphanoise les 6 et 7 octobre 2015. Lors de ces deux dates, Johnny illumine le Zénith. Il revisite des classiques du rock et du blues.

L'amour inconditionnel de ses fans

Sylvie Liogier, la directrice du Zénith de Saint-Étienne, a assisté à tous les concerts de Johnny. Pour elle aucun autre artiste n'a suscité autant de d'engouement. Pour le Tour66, certains spectateurs ont assisté aux sept concerts. À de nombreuses reprises, elle a fait distribuer du café aux fans qui étaient resté devant le Zénith toute la nuit. Pour elle, "Jonnhy Hallyday est incontestablement l'artiste qui a le plus marqué le Zenith de Saint-Étienne."

Il y a énormément de fans à chaque fois. Ils arrivent souvent très tôt alors on leur distribuait du café parce qu'ils arrivaient au milieu de la nuit ! C'est particulier un concert de Johnny, il fait tellement l'unanimité que c'est très impressionnant. Jamais je n'ai vu une telle ferveur autour d'un artiste" - Sylvie Liogier

La foule devant le Zénith de Saint-Etienne avant le concert de Johnny Hallyday en 2009 © Maxppp - Frédéric Dugit