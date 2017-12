Johnny Hallyday sera inhumé lundi sur l'île de Saint-Barthélémy

Après l'hommage populaire qui lui sera rendu samedi à Paris, Johnny Hallyday, mort dans la nuit de mardi à mercredi, quittera la métropole. Il sera transféré sur l'île de Saint-Barthélémy, où il sera inhumé au cimetière de Lorient.

Johnny Hallyday sera inhumé lundi, deux jours après l'hommage populaire qui lui sera rendu samedi à Paris sur les Champs-Elysées. Et il sera enterré au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélémy où il vivait une partie de l'année avec sa famille. C'est le président de la collectivité Bruno Magras qui l'a annoncé jeudi soir.

Installé à "Saint-Barth" depuis plusieurs années

"Le corps arrivera dimanche soir à Saint-Barthélémy et il sera inhumé lundi en fin de matinée au cimetière de Lorient" a-t-il précisé, ajoutant que la cérémonie d'inhumation se tiendra "dans l'intimité familiale. Interrogé sur franceinfo ce jeudi, Bruno Magras a expliqué ne pas être surpris par cette décision car "il y a deux ans, il m'avait dit, si je meurs je veux que tu me fasses une place au cimetière de Lorient. Moi j'avais pris ça à la rigolade parce qu'il était en pleine forme".

Johnny Hallyday et Laeticia s'étaient installés il y a plusieurs années à Saint-Barthélémy, où ils passaient une partie de l'année. "Il partait à chaque fois avec certain regret, et c'était une île où la population l'avait adopté", raconte Bruno Magras.

En septembre dernier, Johnny Hallyday avait montré sa solidarité avec les habitants de l'île après le passage des ouragans Irma et Maria sur l'île, en mettant sa maison à disposition des victimes.