Paris, France

Quelques chants pour passer le temps dans la queue, des "Johnny on t'aime" lancés vers le ciel et des classiques de la rock star française, chantés en cœur. Ils sont environ 200 à patienter, ce jeudi soir, devant la Fnac des Champs-Elysées pour acheter le nouvel album de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est l'amour" . Certains sont là depuis plusieurs heures, comme Olivier qui est venu spécialement des Yvelines : "j'ai fait à peu près 1h de route, je viens des Yvelines. Il a bercé toute notre enfance, surtout la mienne car j'avais un papa qui l'écoutait beaucoup."

Environ 200 personnes devant la @Fnac des Champs-Elysées pour acheter le nouvel album de @JohnnySjh ! pic.twitter.com/zC5FAdKWgT — France Bleu Paris (@francebleuparis) October 18, 2018

Une page se tourne

Raphael, 44 ans, se devait lui aussi d'être présent, "parce que c'est l'ultime album et j'avais peur de la rupture de stock. Depuis qu'ils ont dit qu'il sortait en octobre, je ne me tenais plus. J'avais envie de l'avoir. C'est la dernière aventure, une page qui se tourne. Mais on oublie jamais un homme comme ça." Une fois le disque en poche, il ne l'écoutera pas de suite. "Je vais attendre demain pour l'écouter pour ne pas gêner les voisins", explique t-il en souriant.

Ses plus grands fans ont fait plusieurs heures de voyage. Simone vient de Chabrignac, un petit village de Corrèze : "je l'aime, tout simplement. C'est ce soir qu'il faut se déplacer, un autre jour ça n'aurait pas la même saveur. Et puis c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'étais là aussi quand il est mort, à l'hommage, mais ça nous avait été un peu volé. Venir aujourd'hui, c'est une façon pour les vrais fans de lui rendre hommage. Tout cet amour qu'il nous a donné, on lui rend à notre façon."

Une haie d'honneur pour les fans

Il faut dire que l'épisode juridique qui déchire les héritiers de la star a laissé des traces chez ses admirateurs. Josiane d'ailleurs, a hésité à venir car elle ne veut "pas filer de l'argent à Laeticia" en achetant l'album, mais finalement son "amour pour Johnny a été plus fort". A minuit les portes s'ouvrent et c'est une haie d'honneur qui accueille les aficionados.

On entre par paquets de 25, jusqu'au Graal : juste devant en entrant, des présentoirs avec "Mon Pays C'Est l'Amour", le dernier album enregistré par Johnny avant son décès en décembre 2017, en version CD, CD Collector et vinyle. Plus loin, d'autres étalages avec d'anciens albums, des compilations et coffrets et des livres.

Je l'ai trouvé mon Johnny. Je n'y crois pas, je suis heureuse. Il va dormir avec moi !" - Simone

Certains crient de joie, d'autres pleurent. Simone trouve son bonheur et ne cache pas son émotion : "Je l'ai trouvé mon Johnny. Je n'y crois pas, je suis heureuse. Il va dormir avec moi !" A côté d'elle, Christine tremble. Ses enfants et sa petite fille lui ont fait la surprise de l'emmener acheter le disque. Sa fille, Alexandra n'a pas eu besoin de la convaincre : "pour elle, il sortait demain, mais je lui ai dit que si elle voulait, dès minuit elle pouvait l'avoir." Une fois son album en main, Christine file vers les caisses et lance un "merci à tous, je suis pressé de sortir pour l'écouter !"

Simone, heureuse d'avoir trouvé "son Johnny". © Radio France - Adrien Toffolet

Une communion de fans, ses plus fidèles, comme Johnny, prénommé en l'honneur du chanteur. Il a des disques plein les mains. Pour lui, être là est important car "c'est le dernier album. Ça fait bizarre... Je voulais être là pour marquer le coup, pour lui rendre hommage après tout ce qu'il a fait pour nous."

Les employés du magasin sont amusés, émus, applaudissent même certains fans. Sophie, veste de travail sur le dos, n'en revient pas : "c'est très émouvant. C'est vraiment des fans de la première heure, qui sont tellement heureux de pouvoir acheter leur CD tout de suite pour pouvoir l'écouter, vraiment ça fait plaisir."