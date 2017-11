Johnny Hallyday "va bien", et "il sera prochainement là pour le montrer", promet son manager

Le chanteur Johnny Hallyday, qui se bat contre un cancer, "va bien", a annoncé ce lundi son manager Sébastien Farran, interrogé sur les rumeurs alarmistes le concernant. Il a également confirmé un projet de tournée, mais probablement pas pour 2018.

Johnny Hallyday "va bien, il se bat, il est là et il sera prochainement là pour le montrer", a déclaré ce lundi Sébastien Farran, son manager, lors d'une conférence de presse dédiée à l'album de reprises "On a tous quelque chose de Johnny".

Interrogé sur les rumeurs alarmistes sur la santé du chanteur, le manager a répondu : "Il a un cancer du poumon comme on le sait tous, il se soigne, il n'y a pas péril en la demeure", promettant qu'il "sera prochainement là pour le montrer", sans préciser pour autant ni quand, ni à quelle occasion aurait lieu sa prochaine apparition en public.

Probablement pas de tournée en 2018

Il a également affirmé qu'un "album en cours d'enregistrement ne va pas tarder à entrer dans sa finalisation", et devrait sortir courant 2018. En revanche, si une tournée avait été annoncée il y a quelques mois, il ne serait plus question qu'elle ait lieu en 2018. "Johnny, dans toute sa carrière, a laissé un espace de deux ans entre une fin de tournée et le début d'une autre ; il a fait des dates en 2017, 2018 c'est un peu présomptueux", a décalré Sébastien Farran.

Soigné à Paris pour son cancer, le chanteur donne occasionnellement des nouvelles à ses fans par l’intermédiaire de sa femme Laeticia, qui publie régulièrement des photos de famille sur les réseaux sociaux.