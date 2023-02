Johnny Humberset sort un nouveau jeu vidéo consacré à Dijon… et toujours sur Gameboy !

Si vous êtes un amoureux de Dijon, de la lecture et un joueur un peu nostalgique, ce jeu est fait pour vous. Après avoir créé un jeu vidéo consacré à la découverte de la Cité des Ducs en 2022 , le dijonnais Johnny Humberset annonce la sortie ce vendredi 3 février, d'un tout nouveau jeu vidéo… toujours sur Gameboy, évidement ! Cette fois ci, il vous faudra résoudre une énigme en visitant les huit bibliothèques de la ville.

Les huit bibliothèques de la ville de Dijon sont à visiter sur le tout nouveau jeu vidéo du créateur dijonnais Johnny Humberset © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un jeu pour la Gameboy… mais aussi pour smartphone !

Pour ce nouveau jeu, le créateur annonce une grande nouveauté : vous pourrez jouer à ce jeu sur votre smartphone aussi, si vous n'avez pas dans votre grenier une vieille Gameboy qui traîne ! "Le but, c'est de proposer le jeu au plus grand nombre", explique Johnny Humberset. "En fait, on va se servir d'un émulateur qui reproduit les touches de la Gameboy sur votre smartphone. Vous aurez l'écran en haut et vous pourrez jouer comme si vous aviez une Gameboy entre les mains… sauf que ce sera votre téléphone !" Le lien pour télécharger le jeu sur votre smartphone est à retrouver sur le site Internet de Johnny Humberset.