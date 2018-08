Huit mois après le décès de l'artiste, l'exposition "Johnny" rend hommage à la star jusqu'au 23 septembre à Paris. Motos, costumes, guitares, voitures ou encore affiches de films : tout y est, pour le plus grand bonheur des fans.

Huit mois après le décès de Johnny Hallyday, la star a laissé un grand vide dans le cœur des mordus de Rock. Alors pour certains d'entre eux l'exposition "Johnny" est l'opportunité de se replonger dans l'univers de leur idole.

La Galerie Joseph accueille en effet l'exposition "Johnny" à Paris qui rassemble des objets ayant appartenu à la star : des motos (Harley-Davidson), des voitures, des affiches de films, ou encore des guitares.

"Laura Eyes", la moto de Johnny Hallyday en hommage à sa fille © Radio France - Léo Sanmarty

L'exposition fait également la part belle à des aspects moins connus de la personnalité de Johnny. Elle met en avant le chanteur, mais aussi le collectionneur de belles voitures qu'était la star du rock.

L'une des voitures exposées de Johnny Hallyday © Radio France - Léo Sanmarty

De nombreux costumes de scène sont exposés. Parmi ceux-ci : le smocking blanc de notes musique brodées créé par Christian Dior en 1976, des tenues de scène de l'Olympia, de Bercy ou encore de son concert de Vegas en 1996.

Le smocking blanc à notes de musique brodées créé par Christian Dior en 1976 © Radio France - Léo Sanmarty

Les fans de la star sont comblés

"C'est magnifique, les motos sont superbes, c'est génial", se réjouit George, 52 ans et fan inconditionnel de Johnny Hallyday. De son côté, Martine, 65 ans, est ravie : "Cela fait plaisir de se remettre dans le monde de Johnny, car pour nous il sera toujours là, dans nos coeurs".

"Les photos sont très réussies", s'enthousiasme Jean-François 43 ans, "j'ai beaucoup d'émotion lorsque je les regarde", ajoute-t-il en admirant un cliché de la star sur une Harley.

Johnny Hallyday en photo © Radio France - Léo Sanmarty

L'exposition propose également les plus belles photos de Johnny Hallyday, prises par 70 photographes, dont certains grands noms : Raymond Depardon, Sylvie Lancrenon, Bettina Rheims, Claude Gassian, Jean-Marie Périer ou encore Tony Frank.

Des clichés tirés du livre "Le Regard des Autres" écrit par l'organisateur de l'exposition Patrice Gaulupeau, en collaboration avec Johnny lui-même. Celui qui fut cameraman de Johnny Hallyday pendant 15 ans, rend ainsi hommage à l'artiste.

Une affiche de Johnny Hallyday à l'exposition "Johnny" à Paris © Radio France - Léo Sanmarty

Une exposition accessible à tous

Selon Ghislaine Rayer, collaboratrice de Patrice Gaulupeau, "les médias présentaient surtout des images de Johnny Hallyday vieillissant, qui ne le représentait pas vraiment" à la fin de sa vie. "On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont gardé cette image de lui", ajoute t-elle.

"Nous n'avons donc pas monté cette exposition exclusivement pour les fans", explique Ghislaine Rayer. L'exposition "Johnny", "s'adresse également aux curieux désireux d'en savoir plus" et notamment, de (re)découvrir le "charisme" et la vie du chanteur, précise t-elle.

Les guitares de Johnny Hallyday © Radio France - Léo Sanmarty

L'exposition "Johnny" est ouverte au public jusqu'au 23 septembre 2018.