"Johnny", le nouvel album posthume de Johnny Hallyday sort ce vendredi

Yonne

Johnny comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est le sous titre du nouvel album posthume de Johnny Hallyday qui sort ce vendredi dans les bacs. Il s'intitule simplement, Johnny. Il est composé de douze titres, de "Diego" à "Marie" en passant par "L'Envie" ou "Le Chanteur Abandonné". Des tubes que le rockeur avait enregistré en concert ou en studio et qui ont été ré-enregistrés à Londres, avec un orchestre symphonique de 70 musiciens et plus de 40 choristes.

A Auxerre, des clients ont réservé l'album pour être sûr de l'avoir

Mon pays c'est l'amour, le premier album posthume sorti il y a un an, frôle les deux millions d'exemplaires vendus. Et à l'Espace Culturel E.Leclerc à Auxerre, c'est 400 albums qui étaient partis dès la première journée. Pour ce nouvel album symphonique, l'effet Johnny va encore jouer, mais certainement pas autant explique Léo, le disquaire de chez Leclerc. "Ce sont des chansons connues, avec de nouveaux arrangements. Mais il y a quand même des clients qui ont réservé l'album pour être sûr de l'avoir."

"Certains pleurent en voyant Johnny en photo dans le magasin" - Léo, disquaire à l'Espace culturel E.Leclerc à Auxerre

Des clients, des fans essentiellement, viennent régulièrement à l'Espace Culturel pour se procurer les nouvelles éditions des albums, une compilation inédite. Ils s'arrêtent aussi devant l'espace dédié à Johnny Hallyday dans le magasin, où on trouve disques, posters et livres. "Certaines personnes pleurent quand elles voient Johnny en photo. C'est vraiment quelque chose de très fort."

Léo, disquaire au Centre Culturel Leclerc à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Les hommages à Johnny Hallyday vont se poursuivre ces prochaines semaines. Le live des "Vieilles Canailles", avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, sortira le 8 novembre. Et une journée-hommage à l'Olympia aura lieu le 1er décembre avec la sortie pour l'occasion de plusieurs coffrets CD et vinyles retraçant l'histoire de Johnny avec la salle parisienne.