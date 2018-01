Johnny Mirador a allumé le feu à Combles

Par Marie-Gaëtane Comte, France Bleu Picardie

Le meilleur sosie vocal de Johhny Hallyday, Johnny Mirador, a donné un concert ce samedi soir à Combles, dans l'est de la Somme. Un concert organisé par le comité des fêtes de la commune prévu avant la mort de l'idole des jeunes et qui a attiré plus de 160 personnes venu de toute la région.