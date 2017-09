Joli tirage pour le Tours FC qui recevra Nantes en Coupe de la Ligue

Le tirage des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue a réservé un sacré client à nos footballeurs du Tours FC. Ils recevront le FC Nantes, institution du foot français, le weekend des 24 et 25 octobre.

La situation catastrophique du Tours FC actuellement en championnat finirait presque par nous faire oublier que les tourangeaux sont toujours en lice en Coupe de la Ligue. Le tirage au sort des seizièmes des finales nous l'a rappelé ce mercredi soir en dressant sur leur route un sacré client. Tours recevra le FC Nantes le weekend des 24 et 25 octobre à la Vallée du Cher. Un sacré client, 7ème en ligue 1 actuellement et véritable institution du foot français, coaché par l'italien Claudio Ranieri. Nantes n'a jamais remporté cette Coupe de la Ligue dans sa version moderne mais est un habitué des beaux parcours en Coupe en général. De son côté, Tours a la tête sous l'eau en ce moment, dernier de Ligue 2, avec un seul petit point en huit journées, ce qui n'est pas loin de constituer un triste record.

Une bouée salvatrice pour le Tours FC ?

Et si cette Coupe de la Ligue leur faisait du bien au moral ? On se souvient des effusions de joie dans le vestiaire tourangeau à l'issue du succès aux tirs aux buts face au Havre au tour précédent. La Coupe de le Ligue est la seule compétition qui a vu le Tours FC décrocher un succès cette saison. Cela peut peut-être leur permettre de repartir de l'avant en jouant sans pression. Puisque finalement Tours n'a rien à perdre face à Nantes, grandissime favori. Et une victoire de prestige pourrait insuffler une nouvelle dynamique, qui sait ?

Seulement cinq clubs de Ligue 2 encore en lice

Dans les autres affiches de ces 16es, Dijon recevra Rennes, Guingamp accueillera Montpellier, le LOSC s'offrira un derby face au voisin valenciennois. Rappelons que tous les clubs de Ligue 1 qui disputent une compétition européenne feront leur entrée dans la compétition seulement au prochain tour. Pour espérer voir Neymar à la Vallée du Cher, il faudra donc attendre un peu. Et terrasser les canaris du FC Nantes, ce qui n'a rien d'une formalité.