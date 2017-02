Jonzac honore les super-héros du quotidien

Le cloître des Carmes accueille jusqu'au 19 février une exposition de photos consacrée à ces super-héros qui exercent des activités difficiles ou utiles aux autres.

Ils sont éboueurs, élagueurs, tailleurs de vignes. Sur les photos signées Alexandre Peplaw, tous portent des masques voire une cape. Un décalage qui fait sourire, et permet de s'interroger sur ce qu'est vraiment l'héroïsme. Une idée qui a germé dans l'esprit de Nelly Muller, directrice artistique d'une jeune association jonzacaise, La tête en friche, spécialisée dans la programmation artistique jeune public. "J'étais en train de courir à la maison. Mon fils faisait ses devoirs, mais il me cassait les pieds avec Spiderman. Moi je devais faire la cuisine, et je n'avais pas fini mon travail. Je lui ai dit: tu n'as pas l'impression que Spiderman, c'est plutôt maman?"

Hommage à l'accueil en Haute-Saintonge

La tête en friche a eu l'idée de contacter le photographe bordelais Alexandre Peplaw. Et le jeune homme a sillonné la Haute-Saintonge, pour dénicher plein d'autres héros du quotidien. Nelly Muller est particulièrement touchée par "cette grand'mère de 84 ans qui n'a pas beaucoup de sous, qui doit s'occuper de son jardin. Quand on l'a rencontrée, elle était en train de couper son bois." Il y a aussi des portraits d'éboueurs, d'élagueurs, de salariées de maisons de retraite. "Pour moi, les vrais super-héros, c'est ceux qu'on ne voit pas et qui nous aident dans notre quotidien". Cette expo, Nelly Muller l'a aussi conçue comme un hommage à ces habitants d'un secteur rural qui l'ont si bien accueillie il y a trois ans, à son arrivée de région parisienne.

A la maison de retraite de Pons, il y a aussi des super-héros - Alexandre Peplaw - La tête en friche

"Ben ça c'est moi. J'emmènerai mes petits-enfants à l'expo, ils seront fiers!" Christiane a le même sourire dans la vie, et sur cette photo où on la reconnait malgré son visage masqué. Mais ne dites pas à cette bénévole des Restos du coeur de Jonzac qu'elle est une super-héroïne: "Pas du tout. J'aime le contact donc j'ai besoin de voir du monde. Quand après être venu ici, on prend ses propres problèmes, on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre! Et puis on voit les gens progresser, sortir de leurs problèmes, et ça compte."

Aux Restos du coeur de Jonzac

La directrice des Restos du coeur de Jonzac découvre le résultat avec plaisir. Un cliché présente plusieurs bénévoles entourant un bénéficiaire : "La photo montre bien que c'est un accompagnement" analyse Françoise Therme, alias Fatou: "C'est pas uniquement une distribution de denrées alimentaires, on discute avec les gens, on les accompagne. C'est eux aussi qui nous apprennent des choses, et c'est ça qui est bien". Et l'idée que les bénévoles sont des super-héros? "Ah ben ça je le savais" plaisante Fatou.

La directrice artistique de La tête en friche, Nelly Muller en compagnie d'Alain, super-héros des Restos du coeur - Alexandre Peplaw - La tête en friche

Super-héros, de Marvel à la Haute-Saintonge, exposition jusqu'au 19 février au cloître des Carmes à Jonzac