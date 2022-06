Jordi Savall, qui a popularisé la musique baroque, tête d'affiche du festival d'Arts Sacrés à Evron

L'artiste espagnol Jordi Savall donnera un concert mardi 5 juillet à la Basilique d'Evron dans le cadre du festival des Arts Sacrés. La 19e édition du rendez-vous de la musique baroque et des musiques anciennes débute ce vendredi 1er juillet dans les Coëvrons.

Jordi Savall, l'artiste qui a joué un rôle déterminant pour le renouveau de la musique de la Renaissance et de la musique baroque

Le 19e festival d’Arts Sacrés débute ce vendredi 1er juillet à la Basilique d'Evron, jusqu'au 6 juillet, en partenariat avec France Bleu Mayenne.

La tête d’affiche de cette édition est l'Espagnol Jordi Savall, l'artiste qui a joué un rôle déterminant pour le renouveau de la musique de la Renaissance et de la musique baroque. On le connait notamment pour son interprétation de la viole de gambe dans le film "Tous les matins du monde" avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet.