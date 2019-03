Josée Dayan : la Creuse me semblait l'endroit idéal pour tourner Capitaine Marleau

Creuse, France

C'est donc en Creuse que se déroulera la prochaine enquête du Capitaine Marleau. Josée Dayan a posé ses caméras dans le département parce que le décor, l'ambiance s'y prêtait. "C'est une région où la campagne est particulièrement belle, avec beaucoup de charme et pas très connue, pas trop vue, explique-t-elle. Et moi j'aime bien ce côté du décor inédit. C'est agréable de tourner ici, la vie nous est facilitée et les décors sont beaux".

La Creuse me semblait vraiment un endroit idéal - Josée Dayan

"J'avais besoin dans mon décor d'une gendarmerie, explique la réalisatrice, on m'a proposé une ancienne gare à Aubusson et le décor m'a plu, donc çà m'a séduit". Ensuite j'avais besoin d'une salle de spectacle pour un gala de David Rivière (Kad Mérad) et je n'avais pas envie d'une salle communale. On m'a proposé le petit théâtre de Guéret, un petit théâtre à l'italienne, et j'ai eu envie de tourner dans ce décor. L'équipe cherchait également un domaine , une propriété pas trop refaite, avec du caractère et des dépendances. Et là encore, elle a trouvé son bonheur en Creuse, au château de Peyrusse à Chatelus-le-Marcheix . "_Cette histoire se déroule dans la France profonde et la Creuse me semblait vraiment un endroit idéal_" explique Josée Dayan.

L'équipe a pris ses quartiers au domaine de Peyrusse à Chatelus-le-Marcheix © Radio France - Sophie Peretti

On ne fait pas "Des racines et des ailes" - Josée Dayan

Capitaine Marleau est devenue la série la plus regardée de la télévision française ! Les épisodes sont tournés dans une région à chaque fois différente. "On ne fait pas "Des racines et des ailes", se défend la réalisatrice, je ne suis pas une revue géographique" ! Pour Josée Dayan, le succès de la série s'explique par la particularité du personnage crée par Corinne Masiero et par la qualité incroyable des guests qui viennent tous dans cette collection. "Je crois que c'est çà l'ADN de la série explique-t-elle. Après que les décors soient justes et qu'ils s'adaptent à l'histoire et au climat bien sur, mais je ne pense pas que ce soit la raison première du succès de Marleau, non".

La réalisatrice Josée Dayan © Radio France - Sophie Peretti

Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Laura Smet, Isabelle Adjani......Kad Mérad

A chaque nouvel épisode, son guest ! Pour cette nouvelle aventure tournée en Creuse, c'est Kad Mérad qui donne la réplique à Corinne Masiero. Et pour sa réalisatrice, c'est le véritable attrait de Capitaine Marleau. "Quand on regarde un épisode, explique Josée Dayan, on sait qu'on va voir Marleau, et puis on a une cerise sur le gâteau, on a Isabelle Adjani, on a Gérard Depardieu, on a Kad Mérad. On a ce qu'on a jamais à la télévision, c'est une alchimie je pense heureuse, voilà". "Quelques maux d'amour", le 17e épisode de la série sera diffusé à l'automne prochain.