Joséphine Baker au Panthéon : cinq choses à savoir sur la cérémonie

La première femme noire entre au Panthéon le 30 novembre. Joséphine Baker est également la première artiste de spectacle vivant qui vient prendre sa place aux côtés des “grands hommes” et de quelques “grandes femmes”. L’Elysée a dévoilé quelques détails sur le déroulé de la cérémonie qui sera suivie par des milliers de Français ce mardi.

Combien de temps va durer la cérémonie ?

1h30 environ. La cérémonie doit débuter vers 17h30 avec la remontée de la rue Soufflot. S’en suivra la diffusion d’images sur la façade, notamment des images d’archives de la vie de Joséphine Baker. Seul le Président de la République prendra la parole. La famille lira de très courts textes écrits par l’artiste. Pour ceux qui se poseraient la question, même si Joséphine Baker était une artiste de music-hall, il n’y aura pas de spectacle de danse.

Y aura-t-il de la musique ?

Oui. Le cercueil sera porté rue Soufflot par des aviateurs sur la musique de l’armée de l’air. C’est l’hommage de ce corps à Joséphine Baker car elle a été sous-lieutenant de l’armée de l’air pendant la seconde guerre mondiale. Elle s’est engagée très tôt, en septembre 1939, d’abord comme soutien au moral des troupes (elle donnait des spectacles) puis comme agent de renseignement lors de ses voyages, et enfin dans l’armée de l’air en 1943, après le débarquement en Afrique du Nord. Elle portait d’ailleurs son uniforme lors de son intervention pour les droits civiques en 1963 aux côtés de Martin Luther King.

Et puis sur la playlist de la cérémonie de ce mardi 30 novembre : la Marseillaise, une chanson de Joséphine Baker chantée par un choeur d’enfants et la musique de Pascal Dusapin composée pour l’entrée de Maurice Genevoix.

Le corps de Joséphine Baker sera-t-il dans le cercueil ?

Non. On parle donc d’un cénotaphe. D’un cercueil vide, qui contiendra de la terre des quatre endroits symboliques où Joséphine a passé une partie d sa vie : St-Louis, Paris, les Milandes en Dordogne, et Monaco. Sa famille a refusé que son corps soit déplacé de Monaco, où elle est enterrée près de son mari et d’un de ses enfants.

Où sera installé le cénotaphe ?

Dans le caveau 13 avec Maurice Genevoix, dans une allée en face de celle où reposent André Malreaux, le couple Veil, Jean Moulin… et d’autres personnalités illustres. Le caveau 13 est le premier caveau en bas à gauche en entrant. Le tombeau comportera uniquement le nom, la date de naissance et la date de naissance de Joséphine Baker. Au temps bonapartiste, il pouvait y avoir également une évocation de la vie du défunt sur le cercueil. Parfois des objets posés à côté comme la sculpture d’un chat pour’André Malraux. Mais ce ne sera pas le cas ici.

Pourquoi le 30 novembre ?

C’est la date anniversaire de son mariage avec Jean Lion, à Crèvecoeur-le-Grand, dans l’Oise. Une union assez brève mais qui lui a permis de devenir française. A l’époque, cela se faisait automatiquement, aujourd’hui il faut cinq ans après un mariage.