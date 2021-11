Joséphine Baker : un nouveau livre publié par son fils avant la panthéonisation

A quelques jours de la panthéonisation de Joséphine Baker, son fils Brian Bouillon-Baker publie ce mercredi 17 novembre une réédition de "Joséphine Baker, l'Universelle". Le livre a été édité pour la première fois en 2006, il reparaît cette année, en 2021 avec un nouveau chapitre.

Dans ce livre autobiographique, Brian Bouillon-Baker raconte ses souvenirs d'enfants. Il a été adopté par Joséphine Baker et Jo Bouillon en 1957. Il fait partie des 12 enfants adoptés par l'artiste et par le chef d'orchestre. Ils forment la tribu arc-en-ciel. Les enfants ont été élevés notamment au château des Milandes en Dordogne, jusqu'à la vente du château en 1969. Brian Bouillon-Baker raconte également sa mère dans ce livre, artiste mais aussi résistante et militante anti-raciste.

Brian Bouillon-Baker s'est engagé pour la panthéonisation de sa mère. Suite à la pétition et à l'accord donné par Emmanuel Macron, la cérémonie est prévue le mardi 30 novembre prochain à Paris.