"On jouait aux découvreurs de Lascaux" : ils témoignent pour les 80 ans de la découverte de la grotte

C'était il y a bientôt 80 ans. Le 12 septembre 1940, une bande de jeunes découvrait la grotte de Lascaux. Pour célébrer cette découverte majeure, la ville de Montignac se prépare déjà. Avec le conseil départemental de la Dordogne, l'amicale laïque de Montignacois et l'association "Culture et Découverte Lascaux", la commune propose un travail d'archivage et un projet artistique.

Les habitants de Montignac mais aussi les passionnés de Lascaux sont invités à témoigner et raconter ce que cette grotte leur inspire. Ces témoins, s'ils le souhaitent, se feront également photographier dans le cadre d'un projet d'art inspiré des collages grand format de l'artiste JR (Inside Out Project). Ce mardi 7 juillet, de premiers témoins se sont donc prêtés au jeu.

Premier coup de cœur à travers un livre

Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà visité Lascaux pour témoigner, rappelle l'association. Car la grotte peut aussi se visiter à travers les livres... Hervé le sait bien, ce passionné de la préhistoire a eu son premier coup de cœur pour la grotte à travers un livre : "Le livre Lascaux un nouveau regard, de Mario Ruspoli. J'étais véritablement dans la grotte".

Hervé et Christian ont témoigné pour les 80 ans de la découverte de la grotte. © Radio France -

C'était en 1992 et un an plus tard, le vice président de l’association "Culture et Découverte Lascaux" a le privilège de pénétrer dans la grotte originelle : "Il y a une explosion de couleur, je n'imaginais pas du tout que ces peintures avait 18 000 ans. Il y a une part de mystère qui alimente encore ma passion".

"Pour nous c'était un mythe"

Des mystères qui intriguent Thierry depuis qu'il est tout petit. Le président de l'association habitait "au bas de la colline de Lascaux" : "Je m'en souviens comme si c'était hier. Pour nous c'était un mythe car elle était déjà fermée il y avait seulement cinq visites par semaine. Avec les copains, on ne jouait pas aux cow-boy et aux indiens et mais aux découvreurs de Lascaux".

Ça alimente une réflexion pendant toute une vie...

Ce dernier a pu toutefois visiter lui aussi la première grotte, il avait 12 ans : "C'est grâce aux deux inventeurs (les personnes à l'origine de la découverte - ndlr) qui étaient encore à Montignac, Marcel Ravidat et Jacques Marsal. Je ne pensais pas la visiter si vite, si tôt. Quand on visite la grotte, il y a d'abord un choc émotionnel car on connaissait les inventeurs. Il y a aussi un choc esthétique car ça parle à tout le monde. Puis il y a un choc culturel : on se questionne, ça alimente une réflexion pendant toute une vie..."

Le recueil de témoignages continue au moins jusqu'au 12 septembre. L'association dit envisager une publication sous forme de livre. Elle sera également encore présente ce mercredi 8 juillet dans la matinée, à Montignac, pour réaliser des photos. Rendez-vous au Mètre cube place Bertrand de Born, à partir de 10 heures.