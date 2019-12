Joué-les-Tours: Achille Jourdain, 19 ans, joue ce samedi au profit des sans abris

Ce samedi à Joué-les-Tours, le jeune comédien et metteur en scène Achille Jourdain proposera sa pièce de théâtre basée sur les témoignages de SDF. Une mise en scène épurée mais sans voyeurisme pour rendre "visibles" les sans domicile fixe et récolter de l'argent pour une association.

A 19 ans, il est un peu devenu au théâtre, le porte-voix des sans abris. Achille Jourdain, un jeune acteur (élève du cours Simon) et metteur en scène originaire de la région parisienne, proposera sa pièce de théâtre "Lettres sans abri" ce samedi 14 décembre à 15h, au centre de loisirs de la borde à Joué-lès-Tours.

J'ai voulu rendre visible les invisibles

La pièce est basée sur des témoignages de sans-abris, réécrit et mis en scène dans un spectacle sous forme de monologues. Son spectacle qui ne tombe jamais dans le voyeurisme ou le pathos malsain, est né en 2018 quand Achille Jourdain entend parler des personnes sans abris comme des invisibles. "J'ai voulu montrer que ces personnes pour moi n'étaient pas invisibles. Tous les jours, je voyais des SDF dans mon quartier. Je me suis donc lancé ce défi d'aller à leur rencontre pour les rendre visible".

Tous les bénéfices du spectacle vont à l'association Les Maisons de la dignité à Tours.

Après avoir été joué à Paris et en région (il sera à Metz le 18 décembre), Achille Jourdain se produire à Joué-lès-Tours, en partenariat avec l’association les Maisons de la Dignité, qui oeuvre auprès des personnes en situation de grande précarité. L’association tient un stand chaque samedi place de la Gare à Tours. Elle porte aussi un projet de résidence pour soutenir les SDF qui travaillent mais rencontrent des problèmes de logement. Après chaque spectacle, Achille lance la discussion autour de la pauvreté, de la précarité et surtout des leviers pour s'en sortir. "Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je veux juste créer une prise de conscience et faire en sorte que les gens en parlent, se soutiennent".



Tarif : 10 euros.