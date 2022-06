La municipalité de Joué-lès-Tours interdit la baignade dans son espace dédié au lac des Bretonnières en cette fin du mois de juin. Le taux de cyanobactéries dans l'eau ne fait qu'augmenter depuis quatre semaines et en avaler peut s'avérer dangereux.

Joué-lès-Tours : baignade interdite au lac des Bretonnières tout l'été à cause des cyanobactéries

Comme l'an dernier, les cyanobactéries touchent certains points d'eaux d'Indre-et-Loire. Alors que des sites surveillés ouvrent à la baignade ce vendredi 1er juillet, celui du lac des Bretonnières, à Joué-lès-Tours sera quant à lui fermé tout l'été. La mairie parle d'une "mesure préventive pour écarter tout risque", car ces petites algues invisibles à l'œil nu peuvent provoquer des troubles digestifs ou nerveux si on en avale, et peuvent même s'avérer mortels chez les chiens.

Au lac des Bretonnières, le taux est pour l'instant inférieur à la norme. Mais il ne cesse de progresser depuis quatre semaines et ça ne va faire qu'augmenter tout l'été à cause de chaleur. Il n'y aura donc pas de baignade pour la troisième année de suite sur ce site jocondien, entre ce phénomène de cyanobactéries et les restrictions liées au Covid-19.

Des travaux à réaliser pour rénover l'espace de baignade

Pour qu'à l'avenir, les slips et maillots de bains reviennent à Joué-lès-Tours, la municipalité devra d'ici là rénover l'espace dédié, installé en 2008 et dont la durée de vie de 10 ans est dépassée. Mais entamer de suite des travaux estimés à 85.000 euros n'a pas d'intérêt tant que le problème des cyanobactéries n'est pas réglé. Elle envisage la possibilité de faire appel à des solutions techniques innovantes pour réduire durablement le taux de ces micro-organismes au sein du lac à moyen terme.