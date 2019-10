Joué-lès-Tours : Camille & Julie Berthollet en concert le 19 décembre 2019.

À tout juste 19 et 21 ans, déjà 10 ans de scène, plus de 300 dates dans le monde à leur actif, les deux sœurs partent sur les routes de France et d’Europe pour une nouvelle tournée intitulée « Entre Nous ». Elles s’arrêtent en Touraine le 19 décembre 2019.