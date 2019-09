Joué-lès-Tours : Jacques GAMBLIN met les voiles le 19 novembre à l'Espace Malraux.

Jacques Gamblin et Thomas Coville

Joué-lès-Tours, France

Que dire à un homme en mer qui se bat contre les dépressions, les anticyclones et les secondes ? Que dire chaque jour à un homme qui fait de cette victoire un enjeu vital ? Que dire en silence, en absence ? Quelle place prendre sur ce bateau ? Que dire de soi, que dire de lui, que lui dire à lui ? Que se dit-on à soi en disant à l’autre ? Répondra t-il ? Jacques Gamblin

Jacques Gamblin c'est en1997 une nomination au "César du meilleur acteur dans un second rôle" pour Pédale douce. En 2000, une nomination au "Molière du comédien" pour Raisons de famille et en 2007 une nomination à ce même "Molière" pour Confidences trop intimes. En 2009 il est nommé au "César du meilleur acteur" pour Le Premier Jour du reste de ta vie et en 2011, pour Le Nom des gens. Enfin en 2018 il est nommé au "Molière seul(e) en scène" pour Je parle à un homme qui ne tient pas en place, qui est présenté à l'Espace Malraux ce mardi 19 novembre 2019.

Espace Malraux à Joué-lès-Tours le mardi 19 novembre à 20h30.

Tarif de 19 à 38€