Joué-Les-Tours - Jean-Marie Bigard en spectacle le 28 novembre 2019

Joué-lès-Tours, France

Bigard

IL LE DIT : Je l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle, et il est temps que ça se termine. Je vais vous offrir le spectacle de ma vie : tous les meilleurs moments de ma carrière, mes bides, mais aussi le Stade de France, la classe… Vous avez été 4 000 000 de copains à venir me voir en spectacle, à moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer où que vous soyez ! Avec mes meilleurs sketches ! Enfin, non, vos meilleurs sketches ! C'est ma tournée, profitez-en ! ».

Espace Malraux de Joué-Lès-Tours à 20h le jeudi 28 novembre.

Places de 35€ à 39€